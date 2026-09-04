ISTORIJA! Egipćanke će prvi put ikada igrati na Olimpijskim igrama
ODBOJKAŠICE Egipta ostvarile su istorijski plasman na Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine.
To im je pošlo za rukom osvajanjem Afričkog šampionata, pobedišvi favorizovanu Keniju u finalu sa 3:0 u setovima (25:22, 25:15, 25:15).
Jedino je u prvom setu bilo neizvesnosti, ali kada su njega prelomile u svoju korist Egipćanke se nisu osvrtale i ubedljivo su slavile.
One su igrale ubedljivo najbolju odbojku na čitavom turniru, nisu izgubile nijedan set na sedam odigranih utakmica i više nego zasluženo su se plasirale na Olimpijske igre.
To će Egipćankama biti prvi nastup na OI, čime su ispisale istoriju svoje reprezentacije i učinile čitavu naciju ponosnom.
Pored Egipta, za sada su plasman obezbedili Kanada, Tajland i domaćin SAD, a uskoro će biti poznato još jedno ime jer će za vikend u Istanbulu biti odigrana završnica Evropskog prvenstva.
Nadamo se da će to biti Srbija koja sutra od 15 časova igra veliki derbi sa Turskom, dok će u drugom polufinalu koplja od 18 časova ukrstiti Poljska i Italija.
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