ISTORIJA! Egipćanke će prvi put ikada igrati na Olimpijskim igrama

ODBOJKAŠICE Egipta ostvarile su istorijski plasman na Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine.

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To im je pošlo za rukom osvajanjem Afričkog šampionata, pobedišvi favorizovanu Keniju u finalu sa 3:0 u setovima (25:22, 25:15, 25:15).

Jedino je u prvom setu bilo neizvesnosti, ali kada su njega prelomile u svoju korist Egipćanke se nisu osvrtale i ubedljivo su slavile.

One su igrale ubedljivo najbolju odbojku na čitavom turniru, nisu izgubile nijedan set na sedam odigranih utakmica i više nego zasluženo su se plasirale na Olimpijske igre.

To će Egipćankama biti prvi nastup na OI, čime su ispisale istoriju svoje reprezentacije i učinile čitavu naciju ponosnom.

❗️ 🇪🇬 REPREZENTACJA EGIPTU WYGRYWA MISTRZOSTWA AFRYKI I PO RAZ PIERWSZY W HISTORII ZAGRA NA IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH! ✅️



Foto: Volleyball World

Grafika: własna #RoadToLosAngeles2028 pic.twitter.com/r1fk79IraZ — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) September 4, 2026

Pored Egipta, za sada su plasman obezbedili Kanada, Tajland i domaćin SAD, a uskoro će biti poznato još jedno ime jer će za vikend u Istanbulu biti odigrana završnica Evropskog prvenstva.

Nadamo se da će to biti Srbija koja sutra od 15 časova igra veliki derbi sa Turskom, dok će u drugom polufinalu koplja od 18 časova ukrstiti Poljska i Italija.