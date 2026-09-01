Srbija u polufinalu Mediteranskih igara: "Delfini" udavili Grke, sledi borba za medalju!
Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Grčke u četvrtfinalu Mediteranskih igara u Tarantu rezultatom 15:5.
Srpski vaterpolisti slavili su u trećem kolu grupe A na Mediteranskim igrama u Tarantu.
„Delfini“ su od prvog minuta nametnuli svoj ritam i potpuno kontrolisali dešavanja u bazenu, ne dozvolivši Grcima da ozbiljnije zaprete.
Srbija je sjajnom odbranom rešila sve dileme i sigurno čuvala mrežu od protivničkih igrača. Sa samo dva primljena gola, izabranici srpskog stručnog štaba su ovaj deo rešili ubedljivo u svoju korist (5:2).
Još sigurniji bili su naši reprezentativci u drugoj deonici, koju su rešili sa tri razlike (4:1) i na poluvreme otišli sa ubedljivim vođstvom 9:3.
Do kraja meča, prednost je samo rasla, a poslednje dve deonice smo rešili sa identičnih 3:1, za kraj siguran trijumf i plasman u narednu rundu takmičenja.
Podsetimo, Srbija je na startu Mediteranskih igara savladala Sloveniju čak 32:1, potom je doživela dramatičan poraz od Crne Gore 13:14, a onda su zablistali Grčke.
Posle tri odigrana kola, Srbija ima dve pobede i jedan poraz, dok je Grčka ostala na jednoj pobedi i dva poraza.
Crna Gora je trenutno prva u grupi sa maksimalnim učinkom, dok Srbija ovom pobedom čuva drugu poziciju.
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