Srbija u polufinalu Mediteranskih igara: "Delfini" udavili Grke, sledi borba za medalju!

Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Grčke u četvrtfinalu Mediteranskih igara u Tarantu rezultatom 15:5.

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Srpski vaterpolisti slavili su u trećem kolu grupe A na Mediteranskim igrama u Tarantu.

„Delfini“ su od prvog minuta nametnuli svoj ritam i potpuno kontrolisali dešavanja u bazenu, ne dozvolivši Grcima da ozbiljnije zaprete.

Srbija je sjajnom odbranom rešila sve dileme i sigurno čuvala mrežu od protivničkih igrača. Sa samo dva primljena gola, izabranici srpskog stručnog štaba su ovaj deo rešili ubedljivo u svoju korist (5:2).

Još sigurniji bili su naši reprezentativci u drugoj deonici, koju su rešili sa tri razlike (4:1) i na poluvreme otišli sa ubedljivim vođstvom 9:3.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Do kraja meča, prednost je samo rasla, a poslednje dve deonice smo rešili sa identičnih 3:1, za kraj siguran trijumf i plasman u narednu rundu takmičenja.

Podsetimo, Srbija je na startu Mediteranskih igara savladala Sloveniju čak 32:1, potom je doživela dramatičan poraz od Crne Gore 13:14, a onda su zablistali Grčke.

Posle tri odigrana kola, Srbija ima dve pobede i jedan poraz, dok je Grčka ostala na jednoj pobedi i dva poraza.

Crna Gora je trenutno prva u grupi sa maksimalnim učinkom, dok Srbija ovom pobedom čuva drugu poziciju.

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