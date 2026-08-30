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JOŠ JEDNO ZLATO: Anđelija Stevanović i Aleksa Rakonjac u discipli miks vazdušnom puškom osvojili titulu na Mediteranskim igrama

Slobodan Krstović

30. 08. 2026. u 16:53

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JOŠ jednu medalju strelci su doneli Srbiji na Mediteranskim igrama u Tarantu. Anđelija Stevanović i Aleksa Rakonjac postali su prvaci Sredozemlja u takmičenju miks parova vazdušnom puškom.

ЈОШ ЈЕДНО ЗЛАТО: Анђелија Стевановић и Алекса Ракоњац у дисципли микс ваздушном пушком освојили титулу на Медитеранским играма

FOTO: Streljački savez Srbije

Drugi su bili Italijani, a treći Turci.

Naš drugi par, Aleksandra Stojadinovi/Lazar Kovačević bio je četvrti.

Strelci su dosada osvojili dva zlata (najbolja je bila i Zorana Arunović), srebro i bronzu, a takmičenje se završava nadmetanjem mešovitih parova pištoljem.

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