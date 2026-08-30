JOŠ JEDNO ZLATO: Anđelija Stevanović i Aleksa Rakonjac u discipli miks vazdušnom puškom osvojili titulu na Mediteranskim igrama
JOŠ jednu medalju strelci su doneli Srbiji na Mediteranskim igrama u Tarantu. Anđelija Stevanović i Aleksa Rakonjac postali su prvaci Sredozemlja u takmičenju miks parova vazdušnom puškom.
Drugi su bili Italijani, a treći Turci.
Naš drugi par, Aleksandra Stojadinovi/Lazar Kovačević bio je četvrti.
Strelci su dosada osvojili dva zlata (najbolja je bila i Zorana Arunović), srebro i bronzu, a takmičenje se završava nadmetanjem mešovitih parova pištoljem.
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