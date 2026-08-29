VELIKI PEH ZA SLOVENCA: Tadej Pogačar pao i odustao od Vuelte

BICIKLISTA UAE Emirejtsa Tadej Pogačar pao je tokom osme etape Vuelte i morao da odustane od nastavka trke oko Španije.

FOTO: Tanjug/AP/Mosa'ab Elshamy

Slovenac je na 33 kilometara pre kraja etape od Pusola do Kseraka prešao preko kamena, a zatim se sudario sa još nekoliko biciklista nakon čega je pao.

Pogačar je zbog rana na levom ramenu i licu prevezen kolima hitne pomoći i tako je odustao od jedinog "grand tur" trofeja koji mu nedostaje.

On je pre sedme etape bio vodeći u generalnom plasmanu Vuelte sa tri minuta i 50 sekundi prednosti u odnosu na Enrika Masa.

Pogačar je pre mesec dana peti put osvojio Tur de Frans, a jednom je bio najbrži na Điro d'Italija.

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