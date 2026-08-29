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MARK MARKEZ NAJBRŽI: Španac pobedio u sprint trci u Moto GP šampionatu

Танјуг

29. 08. 2026. u 18:21

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VOZAČ Dukatija Mark Markez pobednik je sprint trke koja se vozila u okviru Velike nagrade Aragona u Moto GP šampionatu.

МАРК МАРКЕЗ НАЈБРЖИ: Шпанац победио у спринт трци у Мото ГП шампионату

FOTO: Tanjug/Robert Michael/dpa via AP

Aktuelni šampion planete je stazi u Alkanjizu došao do pobede vremenom 19:37.990 minuta.

Drugi je bio vozač Gresinija Aleks Markez, dok je treće mesto zauzeo Marko Beceki iz Aprilije.

Vodeći u generalnom plasmanu Horhe Martin je trku završio na petom mestu, a bodove su još osvojili Pedro Akosta, Diogo Moreira, Fermin Aldeger, Raul Fernandez i Žoan Zarko.

Martin ima 245 bodova u generalnom plasmanu, drugi je Beceki sa 216, a treći Mark Markez sa 212 boda.

Glavna trka Velike nagrade Aragona voziće se u nedelju od 14 časova.

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