ZA UNAPREĐENJE SPORTSKE INFRASTRUKTURE 75,06 MILIONA DOLARA: Potpisani ugovori za realizaciju 10 novih projekata širom Srbije
U Palati Srbija danas su svečano potpisani Posebni sporazumi i Ugovori o prenosu sredstava za realizaciju 10 projekata namenjenih unapređenju sportske infrastrukture širom Srbije.
Ukupna vrednost projekata iznosi 100,8 miliona dinara, dok je Ministarstvo sporta za njihovu realizaciju opredelilo ukupno 75,06 miliona dinara.
Sredstva su namenjena projektima koji će biti realizovani u Aleksincu, Beloj Palanci, Žagubici, Krupnju, Merošini, Mionici, Aleksandrovcu, Velikom Gradištu, Raški i Somboru.
Planirani radovi obuhvataju izgradnju i rekonstrukciju sportskih terena, sanaciju i rekonstrukciju sportskih objekata, izgradnju tribina i pomoćnih objekata, kao i uređenje sportskih površina.
Među projektima koji će biti realizovani su izgradnja teniskog terena u Aleksincu, izgradnja tribina u Beloj Palanci, rekonstrukcija balon hale u Žagubici, rekonstrukcija i uređenje sportskih terena u Krupnju, rekonstrukcija fudbalskog terena u Balajncu, sanacija i dogradnja sportskog igrališta u Mionici, sanacija sportskog objekta u Aleksandrovcu, izgradnja nadstrešnice tribina u Velikom Gradištu, rekonstrukcija sportske hale u OŠ „Sutjeska“ u Supnju, opština Raška, kao i sanacija otvorenog sportskog terena u dvorištu Škole za osnovno i srednje obrazovanje sa domom „Vuk Karadžić“ u Somboru.
Poseban značaj ima projekat u Somboru, kojim će postojeći otvoreni sportski teren biti saniran i prilagođen učenicima sa invaliditetom. Na ovaj način dodatno se doprinosi stvaranju pristupačnijih i inkluzivnijih uslova za bavljenje sportom i fizičkom aktivnošću.
„Ulaganje u sportsku infrastrukturu predstavlja ulaganje u zdravlje, razvoj i budućnost naših građana. Želimo da deci i mladima, ali i svim građanima Srbije, obezbedimo što bolje uslove za bavljenje sportom, bez obzira na to u kom delu naše zemlje žive. Posebno nam je važno da sport bude dostupan svima i da infrastruktura bude prilagođena potrebama svih korisnika“ – rekao je ovom prilikom ministar sporta Republike Srbije Zoran Gajić.
Realizacijom ovih 10 projekata biće unapređeni uslovi za bavljenje sportom u lokalnim sredinama, a građanima će biti omogućeno da koriste kvalitetnije, bezbednije i funkcionalnije sportske sadržaje.
Ministarstvo sporta nastavlja sa sistemskim ulaganjem u sportsku infrastrukturu širom Srbije, sa ciljem da sportski tereni, objekti i sadržaji budu dostupni što većem broju građana, a posebno deci i mladima.
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