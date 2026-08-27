Terzić otklonio sumnje o ozbiljnijoj povredi Tijane Bošković: "Mogla je da završi meč, nismo hteli da rizikujemo"

SRBIJA je maksimalnim trijumfom nad Ukrajinom (25:21, 25:22, 25:21) održala perfektan skor na Evropskom prvenstvu i plasirala se u osminu finala, a svoje utiske nakon meč izneo je i selektor naših devojaka, Zoran Terić koji se pored igre dotakao i zdravstvenog stanja Tijane Bošković.

Foto Nikola Skenderija

Terzić je zadovoljan rezultatom i skorom naše reprezentacije, ali upozorio je na neke detalje koji mu se ne sviđaju i igri Srbije.

- Rezultatom moramo da budemo zadovoljni. Sve utakmice smo dobili relativno lako i bez prevelikih problema. Igrom zaista ne mogu da budem zadovoljan, ono što sad igramo je jedna priča, dok je ono što nas čeka potpuno druga. Ja to pokušavam da objasnim svojoj ekipi, ali nešto mi slabije ide u poslednje vreme. Ako budemo primali servis kao danas, protiv neke ozbiljnije ekipe nećemo imati nikakve šanse. Bez obzira koliko poena napravi Tijana Bošković, Uzelac ili neko treći. Isto tako – odbrana, to je nešto što nas drži i u igri i u životu. Ako ne igramo odbranu na visokom nivou, u velikom smo problemu. Na tome smo zaista mnogo radili ove godine, pogotovo na odbrani i zaštiti, ali se sada vidi da su malo dekoncentrisane, da ne kažem opuštene. To je i normalno u ovim utakmicama, ali bojim se ako nam igra padne da ne dođemo u situaciju da ne možemo da se vratimo - započeo je Terzić.

Sve zanima zdravstveno stanje Tijane Bošković koja je odigrala samo jedan set, ali selektor je otklonio sumnje o ozbiljnojoj povredi i rekao da je njena izmena bila preventivne prirode.

- Tijana igra za reprezentaciju bez prekida od 2014. godine i normalno je da telo ne može da izdrži kao što je nekad uspevalo. Ima mali problem sa petom, nije ništa strašno. Mogla je da završi utakmicu bez problema, ali nismo hteli da rizikujemo jer ova utakmica nema značaj ni blizu kao one koje slede - obradovao nas je selektor Srbije.

Za kraj dotakao se rekorda po broju vođenih utakmica na Evropskim prvenstvima koji ga nije mnogo dotakao.

- Ni ne znam na koliko sam utakmica vodio reprezentaciju Srbije. Mogu samo da pretpostavim, znam da je Maja 2021 odigrala 300. utakmicu za Srbiju, tako da je moj broj nešto veći... Ipak, to su stvari koje me generalno ne interesuju puno. Medalja sa reprezentacijom mi je 100 puta važnija nego lični rekordi i dostignuća. Rekord za mene su tri zlata na prvenstvima Evrope, a ne broj utakmica. Broj utakmica može da dostigne ko hoće, ali tri zlata to već ne može - u svom stilu završio je Terzić.