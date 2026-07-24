DETONACIJA U HUMSKOJ! Partizan doveo pojačanje iz Hrvatske!
Navijači imaju razloga da budu zadovoljni.
Bivša odbojkašica zagrebačke Mladosti Marija Vrban pojačala je redove Partizana!
Devojka iz Hrvatske igra na poziciji tehničara i zadužila je dres sa brojem jedan.
Marija Vrban rođena je u Rijeci, 2. april 2002. godine. Visoka je 184 cm, a dominantna ruka joj je leva.
Dolazak u Srbiju joj je prvi odlazak u inostranstvo, jer je igrala u klubovima iz Hrvatske. Kroz karijeru je menjala sredine od matične Rijeke, preko Splita, ŽOK Enna Vukovar, pa sve do zagrebačke Mladosti.
Pored Marije Vrban, OK Partizan angažovao je i sledeća pojačanja - Milu Manasijević iz novobeogradskog Radničkog, Janu Pavlović iz Jedinstva iz Stare Pazove i Stašu Mitrović iz Omladinca iz Novih Banovaca.
BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju
Preporučujemo
KAKAV TRANSFER U EVROPI! Prelazak godine, legendnarni as potpisao za...!
24. 07. 2026. u 16:25
CEO REGION U ŠOKU! Drama legendarnog Srbina koji je proslavio Bosnu i Hercegovinu
24. 07. 2026. u 11:40
CRNA GORA SE CRVENI OD STIDA! Bruka kakvu svet ne pamti
24. 07. 2026. u 09:43 >> 09:55
STIGLA PONUDA KOJA SE NE ODBIJA! Crno-beli daju 70.000.000 evra za Dušana Vlahovića
24. 07. 2026. u 10:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
24. 07. 2026. u 06:30
AJAKS NE PRAŠTA PROMAŠAJE! Vojvodina se herojski držala, ali je četvorostruki prvak Evrope delio lekcije na „Karađorđu“!
Fudbaleri Vojvodine poraženi su od golandskog Ajaksa rezultatom 1:4 (1:2), u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencija.
23. 07. 2026. u 21:53
Srbin autom "preplivao" Dunav i stigao do Hrvatske "ilegalno" - kad moćna reka presuši (FOTO)
POSEBNU pažnju privukao je vozač automobila sa srpskim registarskim oznakama, koji je preko gotovo isušenog dela korita stigao do Vukovarske ade.
24. 07. 2026. u 20:35 >> 20:36
Komentari (0)