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DETONACIJA U HUMSKOJ! Partizan doveo pojačanje iz Hrvatske!

Новости онлине/С.С.

24. 07. 2026. u 17:56

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Navijači imaju razloga da budu zadovoljni.

ДЕТОНАЦИЈА У ХУМСКОЈ! Партизан довео појачање из Хрватске!

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Bivša odbojkašica zagrebačke Mladosti Marija Vrban pojačala je redove Partizana! 

Devojka iz Hrvatske igra na poziciji tehničara i zadužila je dres sa brojem jedan.

Marija Vrban rođena je u Rijeci, 2. april 2002. godine. Visoka je 184 cm, a dominantna ruka joj je leva.

Dolazak u Srbiju joj je prvi odlazak u inostranstvo, jer je igrala u klubovima iz Hrvatske. Kroz karijeru je menjala sredine od matične Rijeke, preko Splita, ŽOK Enna Vukovar, pa sve do zagrebačke Mladosti.

Photo: Marta Badowska / imago sportfotodienst / Profimedia

Pored Marije Vrban, OK Partizan angažovao je i sledeća pojačanja - Milu Manasijević iz novobeogradskog Radničkog, Janu Pavlović iz Jedinstva iz Stare Pazove i Stašu Mitrović iz Omladinca iz Novih Banovaca.

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