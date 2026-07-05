KAKVA TRKA U FORMULI 1: Šarl Lekler pobedio posle dve godine!
VOZAČ Ferarija Šarl Lekler pobedio je ove nedelje u glavnoj trci Velike nagrade Velike Britanije u šampionatu Formule 1.
Ovaj 28-godišnjak iz Monaka je na stazi u Silverstonu došao do prvog trijumfa posle dve godine, a ukupno devetog u karijeri.
Poslednjih pet krugova trke vozilo se pod pratnjom "Sejfti kara" nakon što je Maks Ferstapen izleteo sa staze.
Vozač Mercedesa Džordž Rasel bio je drugi u trci, dok je treće mesto zauzeo Luis Hamilton iz Ferarija.
Aktuelni šampion Lando Noris iz Meklarena je bio četvrtoplasirani, a bodove su još osvojili: Isak Hađar (Red Bul), Lijam Loson (Rejsing Buls), Arvid Lindblad (Rejsing Buls), Gabrijel Bortoleto (Audi), Franko Kolapinto (Alpina) i Pjer Gasli (Alpina).
Vodeći u generalnom plasmanu Kimi Antoneli iz Mercedesa završio je na 16. mestu nakon što je poslednjih 10 krugova trke imao problem sa bolidom.
Italijan ima 179 bodova u generalnom plasmanu, drugi je Rasel sa 154, a treći Hamilton sa 147 bodova.
Mercedes je prvi u konkurenciji timova sa 333 boda, drugoplasirani je Ferari sa 255, a na trećem mestu je Meklaren sa 179.
Naredna trka u šampionatu Formule 1 voziće se 19. jula za Veliku nagradu Belgije na stazi Spa-Frankošamp.
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