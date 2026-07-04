ITALIJAN NAJBRŽI U VELIKOJ BRITANIJI: Kimi Antoneli osvojio pol poziciju na stazi Silverston

VOZAČ Mercedesa Kimi Antoneli osvojio je ove subote pol poziciju za glavnu trku Velike nagrade Velike Britanije u šampionatu Formule 1.

FOTO: Tanjug/AP/Darko Bandic

Mladi Italijan je na stazi u Silverstonu osvojio petu pol poziciju u karijeri vremenom 1.28,111 minuta.

Drugi je bio vozač Ferarija Šarl Lekler, koji je za 19-godišnjakom iz Bolonje zaostao 0,175 sekundi.

Luis Hamilton iz Ferarija zauzeo je treće mesto sa 0,347 sekundi razlike u odnosu na pobednika kvalifikacija.

Vozač Mercedesa Džordž Rasel je bio četvrtoplasirani u kvalifikacijama, a među prvih 10 završili su Isak Hađar (Red Bul), Lando Noris (Meklaren), Maks Ferstapen (Red Bul), Oskar Pjastri (Meklaren), Arvid Lindblad (Rejsing Buls) i Lijam Loson (Rejsing Buls).

Glavna trka za Veliku nagradu Velike Britanije voziće se u nedelju od 16 časova.

Antoneli je vodeći u generalnom plasmanu sa 179 bodova, drugi je Rasel sa 136, a treći Hamilton sa 132 boda.

Mercedes je prvi u konkurenciji timova sa 315 bodova, drugoplasirani je Ferari sa 215, a na trećem mestu je Meklaren sa 167.

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