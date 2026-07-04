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POČEO 19. MEĐUNARODNI ŠAHOVSKI FESTIVAL: U Paraćin na okupu 230 šahista iz celog sveta

Зорана Рашић
Zorana Rašić

04. 07. 2026. u 17:09

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POLAKO se zahuktava još jedno izdanje tradicionalnog Međunarodnog šahovskog festivala koji se 19. put održava u Paraćinu i trajaće do 11. jula.

ПОЧЕО 19. МЕЂУНАРОДНИ ШАХОВСКИ ФЕСТИВАЛ: У Параћин на окупу 230 шахиста из целог света

Foto: Fejsbuk/Šahovski savez Srbije

Jedan od najvećih letnjih šahovskih događaja u Srbiji i regionu okupio je 230 učesnika na Open A i Open B turnirima, a u okviru festivala biće održana još dva takmičenja – 22. Memorijalni rapid turnir „Uroš Dinić“ i Otvoreno prvenstvo Paraćina u brzopoteznom šahu.

U gradu na Crnici su takmičari iz 28 nacionalnih šahovskih federacija, a među njima je čak 58 nosilaca međunarodnih titula, uključujući po sedam velemajstora i internacionalnih majstora, kao i 23 FIDE majstora.

Svečanom otvaranju festivala, upriličenom juče popodne,  prisustvovali su predsednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić, predsednik Opštine Paraćin Vladimir Milićević, v.d. generalnog sekretara Šahovskog saveza Srbije Bojana Bejatović, predsednik Šahovskog saveza centralne Srbije Igor Lukić, direktor i organizator međunarodnog festivala  Saša Jevtić, predstavnici šahovskih klubova, te  brojni gosti, šahovski radnici i prijatelji šaha.

Već sutra je na programu Memorijal „Uroš Dinić“ koji počinje u 10 sati.

I ovogodišnji festival održava se na istom mestu, u kompleksu „Prestiža“, koji se pokazao kao odličan domaćin brojnih šahovskih događaja.

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