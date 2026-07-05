SANJAM OTVORENIH OČIJU: Korektorka Anja Zubić zahvalna selektoru Srbije što ju je "bacio u vatru" u Ligi nacija

PROŠLE godine je kaonavijačica bodrila odbojkašice u "Beogradskoj areni". Anja Zubić, korektorka Jedinstva iz Stare Pazove, nije ni slutila da će ovog letaigrati u Ligi nacija, da će sada biti akter trećeg turnira od 8. do 12. jula u srpskoj prestonici.

FOTO: volleyballworld.com

- Možda sam tada rekli sebi da će sve vremenom da dođe, da ću se možda jednog dana naći dole na terenu - priseća se za "Novosti" Anja Zubić, koja će 21. avgusta oduvati 22 svećice.

Lane je blistala u našem šampionatu, bila najbolji poenter Superlige i kada se našla na spisku reprezentacije snovi su počeli da se ostvaruju. U odsustvu Tijane Bošković bila je prvi korektor na turnirima u Nanđingu i Pasig sitiju, pokazala hrabrost, odlučnost, kreativnost, energiju...

- Od kada sam počela da treniram odbojku, nadala sam se da ću biti pozvana na pripreme reprezentacije. A baš da ću biti u prvoj postavi, to sam mogla samo da zamišljam. Stvarno sam presrećna na šansi koju sam dobila i trudim se da je iskoristim na najbolji način. Zahvalna sam i selektoru Zoranu Terziću što me je bacio u vatru i i dao priliku da se pokažem. Presrećna sam, velika je čast biti deo ekipe, trenirati sa najboljima u Srbiji, vežbati sa Tijanom Bošković i Majom Ognjenović - ushićena je Anja.

Priznaje da je privilegija deliti teren sa Tijanom i Majom:

- One su pre svega divne osobe, svi znamo kakve su igračice, šta su uradile za našu zemlju i kakve karijere imaju iza sebe. Igram na istoj poziciji kao Tijana, prelepo je biti iza nje, trenirati sa njom, pričati. Često me i savetuje. Ni o Maji ne treba trošiti reči, veliki je profesionalac. San snova je biti sa njima - naglašava Anja.

Zubićeva smatra da je dosta napredovala u reprezentaciji, posebno od kada sa njima vežbaju Maja i Tijana.

- Na trenizima te one teraju da budeš što bolji i da se što bolje pokažeš. Mislim da sam puno napredovala i da ću tek napredovati uz njih dve, naravno i uz trenere, koji su tu da pomognu, usmere.

Anja nije dozvolila da je trema uzme pod svoje kada je zaigrala u startnoj postavi u mečevima Lige nacija.

- Nekako sam bila rasterećena, atmosfera u ekipi je jako lepa. Devojke mi pomažu, dosta pričam sa njima, sa trenerima. Nije bilo pritiska, ni straha, rekla sam sebi da radim to što najbolje radim - kaže korektorka Srbije.

Zubićeva se nada da će Srbija trećeg vikenda Lige nacija u Beogradu biti mnogo bolja, kao i da će se konačno izboriti sa petim setom.

- Kao da se neka nesigurnost uvuče u taj-brejku. Ali, sve je to proces koji treba da se prođe. Bićemo najbolje kada je najbitnije, naučićemo lekcije iz svih poraza. Jedva čekamo da počne turnir u Beogradu, treniramo dobro, pune smo energije, velika je čast igrati pred domaćom publikom - ističe Anja.

U Partizanu bila na klupi

ANjA je počela sa deset godina u Asu iz Batajnice. Pet godina kasnije prešla je u Partizan, a procvetala je u Jedinstvu iz Stare Pazove.

- Treneru Jovi Cakoviću dugujem veliku zahvalnost, jer mi je dao priliku da igram. U Partizanu sam tražila šansu, godinama sedela na klupi. Ali, nikad nisam odustajala. Puno sam radila, bila uporna i priliku sam dobila u drugom klubu kada sam bila najspremnija - ističe Anja.

Visina mi nije problem

VISOKA je 186 cm, ali je to nikad nije obeshrabrilo.

- Postoji predrasuda što se tiče moje visine, ali ja to pokušavam da nadomestim na drugi način. Moram da radim na tehnici, taktici, da pokušam, kako mi kažemo, da izmislim poen. Trudim se da budem što bolja - naglašava Anja.