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"DELFINI" SA "AJKULAMA": Vaterpolisti sutra u drugom kolu SP do 18 godina u Portugaliji igraju sa Crnom Gorom

Slobodan Krstović

27. 06. 2026. u 15:25

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VATERPOLISTI sutra (19.00) u drugom kolu grupe A SP do 18 godina u portugalskom Rio Majoru igraju sa Crnom Gorom. Izabranici Miloša Sakovića večeras (19.00) igraju sa braniocem titule, Mađarskom. U trećem kolu Srbi u ponedeljak (17.30) igraju sa Hrvatskom.

ДЕЛФИНИ СА АЈКУЛАМА: Ватерполисти сутра у другом колу СП до 18 година у Португалији играју са Црном Гором

Klaudia Radecka/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prve dve ekipe plasiraće se direktno u četvrtfinale, a preostale dve igraće osminufinala sa jednom od najboljih selekcija Druge divizije.

Inače, Srbija je pre dve godine osvojila srebrnu medalju.

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