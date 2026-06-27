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DUBL SKUL U FINALU: Martin Mačković i Nikola Pimenov boriće se sutra za medalju na Svetskom kupu u veslanju u Lucernu

Slobodan Krstović

27. 06. 2026. u 16:15

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MARTIN Mačković i Nikolaj Pimenov boriće se sutra(12.15) u finalu dubl skula na trećoj regati Svetskog kupa u Lucernu. Naši najbolji veslači ubedljivo su osvojili prvo mesto u svojoj polufinalnoj trci.

ДУБЛ СКУЛ У ФИНАЛУ: Мартин Мачковић и Никола Пименов бориће се сутра за медаљу на Светском купу у веслању у Луцерну

Foto Nikola Skenderija

Za medalju će se boriti sa parovima iz Španija, Francuske, Velike Britanije, Belgija i SAD. Mačković i Pimenov su na prvoj regati u Sevilji bili treći.

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