SRBIJA SE OPRAŠTA OD FILIPINA: Evo kada reprezentativke igraju protiv SAD!
Srpske odbojkašice odigraće poslednji meč Lige nacija u ovoj državi-
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije u okviru druge nedelje Lige nacija, na Filipinima, igra poslednji duel, a rivalke su SAD.
Meč protiv Amerikanki startuje u nedelju od 6 sati izjutra po srednjeevropskom vremenu
SAD su trenutno drugoplasirane na tabeli, sa bilansom 6-1, doživele su samo jedan poraz i imaju čak 17 bodova.
Izabranice selektora Zorana Terzića su na osvojenih 10 poena, sa učinkom od 2 pobede i 5 poraza.
Direktan prenos meča Srbija - SAD pogledajte u nedelju od 6 ujutru na TV Arena sport Premium 2 kanalu.
Podsetimo, za dve nedelje naš tim je domaćin turnira LN u Beogradskoj areni...
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