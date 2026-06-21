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SRBIJA SE OPRAŠTA OD FILIPINA: Evo kada reprezentativke igraju protiv SAD!

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21. 06. 2026. u 02:00

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Srpske odbojkašice odigraće poslednji meč Lige nacija u ovoj državi-

СРБИЈА СЕ ОПРАШТА ОД ФИЛИПИНА: Ево када репрезентативке играју против САД!

Foto: OSS

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije u okviru druge nedelje Lige nacija, na Filipinima, igra poslednji duel, a rivalke su SAD.

Meč protiv Amerikanki startuje u nedelju od 6 sati izjutra po srednjeevropskom vremenu

SAD su trenutno drugoplasirane na tabeli, sa bilansom 6-1, doživele su samo jedan poraz i imaju čak 17 bodova.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Izabranice selektora Zorana Terzića su na osvojenih 10 poena, sa učinkom od 2 pobede i 5 poraza.

Direktan prenos meča Srbija - SAD pogledajte u nedelju od 6 ujutru na TV Arena sport Premium 2 kanalu.

Podsetimo, za dve nedelje naš tim je domaćin turnira LN u Beogradskoj areni...

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