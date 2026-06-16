OGLASIO SE ILIJA IZ BOLNICE! Nakon što su ga slepog izneli iz Bele kuće uputio je poruku koja ledi krv u žilama
Ilija Topurija se vratio u oktagon posle skoro godinu dana pauze. Povratak je bio neslavan, je jer posle četiri runde predao borbu Džastinu Gejdžiju u glavnom meču večeri UFC spektakla održanog u Beloj kući.
Gejdži je ubio rivala od batina, prebio ga je do neprepoznatljivosti, o čemu svedoče brojne modrice, otekline i podlivi ispod i oko očiju i nosa. Špansko-gruzijski borac nije bio u stanju ni da sačeka proglašenje pobednika, već je iznet iz oktagona i hitno prebačen u bolnicu.
- Džastine, čestitam. Rekao si mi da ćeš mi ostaviti trag na licu i to si uradio. Oduzeo si mi vid u desnom oku u prvoj rundi, a po završetku druge i u levom. - osvrnuo se 29-godišnjak posle nestvarne količine štete koju je pretrpeo na događaju „UFC Freedom 250“ i dodao:
- Imao sam jedan od najboljih kampova u životu. Došao sam naoštren, pripremljen i spreman. Noć za nama bila je tvoja. Takva je priroda ove igre. Slava i bol idu jedna s drugom. Oporaviću se, odmoriću se i vratiću se jači, mudriji i daleko opasniji. I verujte mi… Priča između nas je daleko od gotove. Imaćemo revanš - samouvereno je podvukao Topurija.
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