ZAVRŠENA NEVEROVATNA ŽIVOTNA PRIČA! Umro jedan od najcenjenih Srba u Americi, bivši učesnik Olimpijskih igara

TUGA do neba!

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Dr Entoni Ivanković, jedan od najcenjenijih Srba u Sjedinjenim Američkim Državama i istaknuti olimpijac iz bivše Jugoslavije, preminuo je u Čikagu u 90. godini života. Rođen je 25. marta 1936. godine u Debeljači na teritoriji današnje Srbije i tokom svoje karijere ostvario je značajne uspehe kako na sportskom tako i na medicinskom polju.

Ivanković je kao veslač bio šampion Jugoslavije, a svoju zemlju predstavljao je na Svetskom prvenstvu u veslanju 1958. godine i na Olimpijskim igrama održanim 1960. godine. Njegova sportska disciplina, upornost i posvećenost ostale su prepoznatljive tokom celog života.

Nakon završetka studija medicine na Univerzitetu u Zagrebu i specijalizacije interne medicine u Nirnbergu, dr Ivanković se 1965. godine preselio sa suprugom dr Olgom Ivanković i sinom Danijelom u SAD. U Čikagu je započeo stažiranje u bolnici Edžvoter, a potom se specijalizovao za anesteziologiju na Univerzitetu u Čikagu.

Kao profesor i predavač radio je na brojnim medicinskim fakultetima: Strič, Pricker, kao i Raš univerzitetu gde je bio direktor Univerzitetskog medicinskog centra pune 26 godina do penzionisanja 2006. godine. Bio je član nastavnog osoblja Postdiplomske medicinske škole okruga Kuk i predavač na više prestižnih institucija, uključujući Univerzitet Lojola.

Ivanković je služio i kao major u rezervnom sastavu Vojske SAD, dok su mu kolege odale priznanje ustanovljavanjem profesorske katedre sa njegovim imenom na Raš univerzitetu — kao trajno obeležje njegovog doprinosa razvoju anesteziologije.

Uz brojne profesionalne uspehe, dr Entoni Ivanković ostao je posvećen sportu do kraja života — bio je aktivan teniser, golfer i igrač bridža. Iza njega su ostali supruga Olga sa kojom je bio u braku 66 godina, brat Josip Ivanković, sinovi dr Danijel Ivanković (ortopedski hirurg) i Stiven Ivanković, kao i šestoro unučadi: Sofi, Entoni, Lukas, Katarina, Honorija i Izidor.