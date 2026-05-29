"KO NAM JE TO PONIŠTIO TITULU"? Partizan ogorčen ponašanjem sportske javnosti nakon skandala u Novom Sadu

Rukometaši Partizana nisu šampioni Srbije i moraće da odigraki novu utakmicu protiv Vojvodine, saopštio je direktor ARKUS lige Vladimir Knežić.

- Druga utakmica finala plej-ofa: Vojvodina - Partizan neće se registrovati, usled trajnog prekida, za koji nije kriva ni jedna ekipa, već će se igrati nova utakmica - piše u odluci direktora.

Određen je i datum nove utakmice, a to je ponedeljak 1. jun sa početkom u 19 časova, u Sportskom centru "Slana bara" u Novom Sadu i to bez prisustva publike.

A nakon ove informacije nije se dugo čekalo na reakciju iz Humske. Rukometni klub Partizana oglasio se u četvrtak pred ponoć i preneo odluku lige kojom je usvojen predlog crno-belih da se opet odigra njihova prekinuta utakmica protiv Vojvodine.

- Kako su se već u medijima pojavili naslovi da je našem klubu "poništena titula", napominjemo da rukometašima Partizan AdmiralBet-a trofej nakon jučerašnjeg prekida i proglašenja pobednika nije uručen, pa samim tim ne može biti ni oduzet. Kao klub koji želi da osvaja trofeje na terenu, a ne za 'zelenim stolom', smatramo da je poziv da se utakmica ponovo odigra bio najispravnija odluka", saopštili su crno-beli.

Odlukom rukovodstva lige na čelu sa direktorom Vladimirom Knežićem, utakmica Vojvodina - Partizan biće odigrana u ponedeljak u 19 časova bez prisustva navijača u Novom Sadu. Crno-beli vode u seriji za titulu 1-0 i imaju "meč loptu" za odbranu naslova prvaka.