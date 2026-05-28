"HRVAT NE ČUJE NA JEDNO UVO"! Ceo region bruji o skandalu u Novom Sadu
Finale prvenstva Srbije u rukometu pretvorilo se u jednu od najvećih sramota regionalnog sporta poslednjih godina.
Utakmica je prekinuta na samom početku, rukometaši Vojvodine nisu hteli da se vrate na teren i Partizan je proglašen šampionom države. No krenimo redom.
Nakon što su Grobari bacili topovski udar na teren tokom finala između Vojvodine i Partizana, utakmica je prekinuta, a igrači Vojvodine su odbili da nastave. Teško je povređen hrvatski rukometaš Frana Milete, koji je zadobio gubitak sluha, i sudije Markovića.
Fran Mileta je hrvatski rukometaš rođen 14. avgusta 2000. godine u Labinu. Igra na poziciji desnog krila, a trenutno nastupa za Vojvodinu i hrvatsku reprezentaciju.
Karijeru je započeo u Rudaru iz Labina, nakon čega je igrao za Nekse Našice, nemački TuS Vinhorst, a zatim se preselio u Vojvodinu.
Široj javnosti je postao poznat kao veliki talenat hrvatskog rukometa. Bio je deo generacije koja je osvojila srebro na Svetskom prvenstvu za juniore 2019. godine, a potom je izabran u najbolji tim turnira kao najbolje desno krilo.
Debitovao je za seniorsku reprezentaciju Hrvatske veoma mlad i bio je prvi igrač rođen posle 2000. godine koji je dobio poziv u seniorski tim.
