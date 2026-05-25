Otkako je počeo rat u Ukrajini, najnovije vesti vezane za Rusiju, a da nisu sa samog ratišta, ili, kako to Ruska Federacija zove "prostora na kome se odvija Specijalna vojna operacija", uglavnom su Ruse nervirale zbog sankcija, ali poslednje su - prilično neverovatne.

Jer, ne dešava se baš često da ruski državni organi podrže one koji su ih (kada se iz ruske perspektive posmatra) maltretirali. A upravo to se događa ovih dana, i to zbog nečega što i porodica Tramp podržava.

Naime, Las Vegas je od 21. do 24. maja biio domaćin prvih "Igara na steroidima" – svojevrsne alternative Olimpijskim igrama, u kojoj su sportisti nesmetano mogli da uzimaju doping. Oboren je i svetski rekord...

Da nije reč ni o kakvoj šali, svedočile su još prošle godine reči Arona D'Souze, osnivača tih "Poboljšanih igara" (engl. Enhanced Games), koji je tada tvrdio da se i porodica američkog predsednika Donalda Trampa nalazi među onima koji pomažu organizaciju. Strani mediji tada su dodali da je u celu priču uključeno nekoliko milijardera.

🚨 The "Enhanced Games" — dubbed the Olympics on drugs — now have a venue, date, and a world record claim by a doped swimmer.



Backed by Trump Jr. and tech billionaires, critics say it's more circus than competition.



Rusiju je pritom posebno šokirala vest da su Amerikanci uvrstili i jednog čuvenog Rusa u doping-takmičare, i da će u njegovu čast čak i da se izvodi ruska himna u SAD (za razliku od stotina "normalnih" sportskih borilišta, gde je to zabranjeno).

U pitanju je plivač Jevgenij Somov, koji se takmičio na "Igrama na steroidima" pod nacionalnom zastavom i himnom. Njemu, i drugim takmičarima, kako je to bilo najavljeno pred početak nadmetanja, "biće dozvoljeno da koriste lekove za poboljšanje performansi i to pod medicinskim nadzorom", pisao je nedavno ruski portal "Meš" dodajući:

"Ideja je jednostavna: umesto kažnjavanja sportista zbog upotrebe zabranjenih supstanci, njihova upotreba treba da bude standardizovana i proučavana u medicinski nadgledanom okruženju".

Rusija besna, a svetski rekord - oboren!

Ruska antidoping agencija (RUSADA) je saopštila da takva takmičenja predstavljaju direktnu pretnju po zdravlje sportista i nanose nepopravljivu štetu ugledu sporta.

"RUSADA izražava duboku zabrinutost zbog najave održavanja Pojačanih igara (tzv. 'Olimpijada na steroidima') sledeće godine", navodi se u u saopštenju objavljenom na Telegram kanalu agencije.

Ona je saopštila da u potpunosti podržava stav Svetske antidoping agencije VADA, koja je ranije osudila ovaj turnir. A upravo je VADA ta koja je "izdejtvovala" brojne sportske sankcije Rusiji zbog, kako se tvrdilo, "afere u kojoj je dokazano mešanje ruske države u prikrivanje pojedinih dopingovanih sportista" (neki su to nazivali ne "pojedinih sportista", već "sistemsko prikrivanje dopingovanja na državnom nivou").

Sada, Ruska antidoping agencija stoji rame uz rame sa Svetskom:

- Učešće u takvim događajima je nespojivo sa principima čistog sporta. Sportisti koji su izabrali put svesnog dopinga ne samo da ugrožavaju svoje zdravlje i ugled, već i daju opasan primer mladim ljudima, potkopavajući napore sportskih organizacija i vlada usmerene na odgajanje zdrave generacije okrenute fer takmičenjima, disciplini i poštovanju prema sebi i drugima - navodi se u saopštenju RUSADA.

Agencija je pozvala sve zainteresovane strane da osude takve događaje i udruže napore kako bi sprečile institucionalizaciju dopinga pod bilo kojim izgovorom i zaštitile osnovne vrednosti sporta.

Grk bugarskog porekla ispisao istoriju sporta (ili njenu crnu stranicu?)

Grčki plivač Kristijan Golomejev postavio je "svetski rekord“ na kontroverznim "Doping Olimpijskim igrama" u Las Vegasu.

U pomenutom gradu je juče završena prva edicija "Enhanced Games", poznatijih u javnosti kao "Olimpijske igre na steroidima" ili "Doping Olimpijske igre“. Ovaj kontroverzni događaj, koji dozvoljava otvorenu upotrebu performansnih doping sredstava pod medicinskim nadzorom, kao i nošenje zabranjenih "supersuit“ kupaćih kostima, izazvao je velike kritike od strane Svetske antidoping agencije (VADA) i Međunarodnog olimpijskog komiteta.

Jedini takmičar koji je uspeo da nadmaši zvanični svetski rekord na ovim igrama bio je grčki plivač bugarskog porekla, Kristijan Golomejev. U finalnoj trci na 50 metara slobodnim stilom, 32-godišnji Grk je stigao do cilja za 20,81 sekundu, čime je za sedam stotinki nadmašio aktuelni svetski rekord Australijanca Kamerona Mekevoja (20,88), postavljen u martu 2026. godine.

Kristijan Golomejev, jedini svetski rekorder sa "Doping olimpijskih igara"

Golomejev je tako postao jedini rekorder večeri i jedan od glavnih „"obitnika“ ovog eksperimentalnog takmičenja. Za pobedu u trci pripalo mu je 250.000 dolara, a za premašivanje svetskog rekorda dodatnih milion dolara.

Iako je njegov rezultat impresivan, on neće biti priznat u zvaničnim plivačkim knjigama rekorda, jer je postignut pod uslovima koji su potpuno zabranjeni u regularnim takmičenjima – uz neskriveni doping i tehnički napredni kostim koji pruža značajnu prednost.

"Enhanced Games" su od samog početka bili praćeni velikim polemikama. Organizatori su obećavali "sportsku revoluciju“ i mnoštvo oborenih rekorda, ali je Golomejevljev uspeh u poslednjoj trci večeri spasao događaj od potpunog fijaska u tom segmentu.

Za Golomejeva, koji je već imao solidnu karijeru sa učešćima na nekoliko Olimpijada, ovo je verovatno najveća finansijska nagrada u karijeri, ali je sam događaj još jedan povod za debatu o granicama dozvoljenog u savremenom sportu.



