AGRESIVNO DO SLAVLJA: Vaterpolisti Novog Beograda u drugoj utakmici finala plej-ofa Superlige dočekuju Radnički

NA bazenu SC "11.april" sutra (20.00) je drugi čin finala plej-ofa za vaterpoliste. Igrači Novog Beograda dočekaće Radnički s namerom da se revanširaju za poraz (10:15) u Kragujevcu i zakuvaju borbu za titulu. Šumadinci žele da slave i u glavnom gradu, kako bi 31.maja imali meč loptu na svom plivalištu.

- Igra iz tog prvog meča u Kragujevcu nije način na koji želimo da se predstavimo ljubiteljima vaterpola, niti način na koji smo želeli da započnemo borbu za titulu šampiona Srbije - kaže za sajt Novog Beograda Dušan Vasić. - Taj prvi meč smo veoma dobro počeli, sve nam je išlo na ruku, ali onda je vrlo brzo usledio pad koncentracije. Imali smo previše individualnih grešaka, nešto slično nam se desilo i duelu sa Brešom u poslednjem kolu Lige šampiona, i to je ono moramo da ispravimo ako želimo trijumf.

Vasić smatra da moraju da nametnu jak ritam i da igraju agresivnije u odbrani:

- Kragujevčane odlično poznajemo, to je tim prepun iskusnih i veoma kvalitetnih igrača. Ali, mi smo ekipa koja ima snagu, koja je spoj mladosti i iskustva, kao i da smo u važnim mečevima ove sezone uspevali da pobedimo Radnički.Ako bismo pobedili mogli bismo da okrenemo čitavu finalnu seriju u našu korist.

U Radničkom ne kriju da idu korak po korak, ali i da će sve učiniti da u finalnoj seriji povedu sa 2:0 u pobedama.

- U prvom meču odigrali smo veoma disciplinovano, sa malo individualnih grešaka i uspeli da sprovedemo u delo gotovo sve što smo pripremali za taj meč. Ukoliko budemo na tom nivou i u Beogradu, verujem da možemo da napravimo brejk - kaže za sajt Radničkog Boris Vapenski.

Prekaljeni vaterpolisti očekuje da će Novim Beograd biti agresivniji na svom bazenu:

- Svesni smo da će nam biti još teže nego u Kragujevcu. Moraćemo da budemo maksimalno koncentrisani tokom svih 32 minuta, bez padova u igri, jer će možda biti potrebno i više od naših maksimuma da bismo stigli do novog trijumfa. Mnogo bi nam značilo da povedemo sa 2:0 i da dođemo u situaciju da pred našim navijačima osvojimo titulu.

Besplatno za navijače

ULAZ za navijače je besplatan, ali moraju da podignu karte u prostorijama VK "Novi Beograd".