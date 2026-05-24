NAKON MNOGO TENZIJA: On je novi selektor vaterpolista Srbije

24. 05. 2026. u 12:17

Proslavljeni srpski vaterpolista i nekadašnji pomoćnik u stručnom štabu nacionalnog tima Vladimir Vujasinović, postaće novi selektor Srbije.

nsidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia

U trenucima najveće krize u istoriji srpskog vaterpola, nakon ostavke Uroša Stevanovića i bojkota 11 vaterpolista, Srbija će dobiti novog selektora. 

Prema saznanjima Sportala, proslavljeni srpski vaterpolista, a kasnije i pomoćnik u stručnom štabu "delfina" Vladimir Vujasinović, preuzeće kormilo reprezentacije Srbije, prenosi Sportal.

Pred Vujasinovićem je sada težak zadatak i potpuni remont ekipe, ali njegov trenerski i igrački rezime ulivaju poverenje. Tokom klupske trenerske karijere sa uspehom je predvodio Partizan, italijanski Pro Reko i Novi Beograd.

