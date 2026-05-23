IBRAHIMOVIĆ NAJAVIO SPEKTAKL? Ovom fotografijom "srušio" je internet
ZNAO je Zlatan Ibrahimović tokom svoje bogate fudbalske karijere da zapanji fanove, a to je nastavio da radi i u penziji.
Jedan od najkontroverznijih fudbalera ikada mogao bi uskoro da se oproba i u bokserskom ringu.
Ibrahimović je objavio fotografije sa jednim od najboljih boksera sveta. Legendarni Zlatan objavio je fotografije sa Tajsonom Fjurijem uz kratku poruku:
- Dešava se 1. avgusta, Dablin, Irska - napisao je on.
Bilo je to dovoljno da fanovi odmah počnu sa spekulacijama o egzibicionom bokserskom meču između dvojice velikih sportskih šoumena.
Ibrahimović nikada nije krio da obožava borilačke sportove, poznato je i da godinama trenira borilačke veštine, pa mnogi veruju da ideja o ulasku u ring i nije toliko nemoguća koliko deluje na prvi pogled.
Posebnu težinu celoj priči daje činjenica da britanski mediji već danima pišu kako je Fjuri veoma blizu dogovora za veliki okršaj protiv Entonija Džošue tokom 2026. godine. Upravo zbog toga pojavile su se informacije da bi eventualni duel sa Ibrahimovićem mogao da bude svojevrsni spektakl.
Iako trenutno ima važnu savetničku ulogu u Milanu, Zlatan još jednom pokazuje da ne može bez reflektora i adrenalina. Tokom cele karijere gradio je imidž čoveka koji obožava izazove, a sada je ponovo uspeo da natera svet da priča samo o njemu.
Da li će zaista doći do obračuna u Dablinu ili je u pitanju samo marketinška igra, ostaje da se vidi. Jedno je sigurno – kada Zlatan nešto objavi, ceo sportski svet stane.
DA LI JE MOGLO BOLjE?! Kakve vesti je dobio Novak Đoković pred početak Rolan Garosa!
ŠOK-ODLUKA FIFA! Srbija slavi, otvaraju joj se vrata da ide na Svetsko prvenstvo u fudbalu!
Fudbalska reprezentacija Srbije dobila je fenomenalne vesti.
"TRAMP JE U PRAVU, ŠVERCOVALI SMO SE": Kolinda o napetostima između Rusije i NATO-a: "Bojim se eskalacije!"
JOŠ jedan neidentifikovani dron juče je ušao je u vazdušni prostor Litvanije - treći dan zaredom. Glavni sekretar NATO-a Mark Rute, tokom poseta vežbi civilne odbrane u Švedskoj, poručio je da je Savez spreman da odgovori na svaku pretnju.
