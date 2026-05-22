SPORTSKI SVET JE ZAVIJEN U CRNO! Jedan od najvećih ikada preminuo u 42. godini života

TUŽNA vest dolazi iz SAD!

Foto: Depositphotos / Buurserstraat38

Kajl Buš (41), generacijski talenat koji se uzdigao do dvostrukog šampiona NASKAR Cup Series i jednog od najvećih vozača u ovom sportu, preminuo je u četvrtak.

Bušova smrt, koju je objavila porodica Buš, NASKAR i Richard Childress Racing, označila je iznenadan, zastrašujući udarac za zajednicu moto-sportskog sporta. Njegov tim je ranije naznačio da je Buš hospitalizovan zbog teške bolesti.

Buš je bio u svojoj 22. sezoni sa punim radnim vremenom u najvišoj diviziji NASCAR-a, gde je osvojio dve titule u Cup Series (2015, 2019) i 63 trke - brojka koja ga rangira na devetom mestu na listi svih vremena pobeda na stazi. Njegovi rezultati u druge dve nacionalne NASCAR serije su rekordni, sa 102 pobede u onome što se sada naziva O’Reilly Auto Parts Series i 69 pobeda u Craftsman Truck Series.

Porodica Buš, Ričard Čajldres Rejsing i NASKAR su dali sledeće zajedničko saopštenje:

"U ime porodice Buš, svih u Ričard Čajldres Rejsingu i celog NASKAR-a, sa žaljenjem objavljujemo iznenadnu i tragičnu smrt Kajla Buša. Čitava naša NASKAR porodica je slomljena zbog gubitka Kajla Buša. Budući član Kuće slavnih, Kajl je bio redak talenat, onaj koji se pojavljuje jednom u generaciji. Bio je žestok, strastven, izuzetno vešt i duboko je brinuo o sportu i navijačima. Tokom karijere koja je trajala više od dve decenije, Kajl je postavio rekorde u pobedama u nacionalnim serijama, osvojio šampionate na najvišem nivou NASKAR-a i negovao sledeću generaciju vozača kao vlasnik u seriji kamiona. Njegova oštra duhovitost i takmičarski duh izazvali su duboku emotivnu vezu sa ljubiteljima trka svih uzrasta, stvarajući ponosnu i lojalnu 'Naciju bučnjaka'. Naše misli su sa Samantom, Brekstonom i Leniksom, Kajlom i Samantinim roditeljima, Kurtom i celom Kajlovom porodicom, Ričardom i Džudi Čajldres, svima u Ričard Čajldres Rejsingu, njegovim saigračima, prijateljima i navijačima. NASKAR je danas izgubio giganta ovog sporta, prerano. Tokom ovog neverovatno teškog vremena, molimo sve da poštuju privatnost porodice i da ih nastave imati u svojim mislima i molitvama. Dalja ažuriranja će biti deljena po potrebi".

We are saddened and heartbroken to share the news of the passing of Kyle Busch, a two-time Cup champion and one of our sport's greatest and fiercest drivers. He was 41 years old.



We extend our deepest condolences to the Busch family, Richard Childress Racing and the entire… pic.twitter.com/FARIF6OKrw — NASCAR (@NASCAR) May 21, 2026

