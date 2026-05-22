SPORTSKI SVET JE ZAVIJEN U CRNO! Jedan od najvećih ikada preminuo u 42. godini života

22. 05. 2026. u 08:26

TUŽNA vest dolazi iz SAD!

Foto: Depositphotos / Buurserstraat38

Kajl Buš (41), generacijski talenat koji se uzdigao do dvostrukog šampiona NASKAR Cup Series i jednog od najvećih vozača u ovom sportu, preminuo je u četvrtak.

Bušova smrt, koju je objavila porodica Buš, NASKAR i Richard Childress Racing, označila je iznenadan, zastrašujući udarac za zajednicu moto-sportskog sporta. Njegov tim je ranije naznačio da je Buš hospitalizovan zbog teške bolesti.

Buš je bio u svojoj 22. sezoni sa punim radnim vremenom u najvišoj diviziji NASCAR-a, gde je osvojio dve titule u Cup Series (2015, 2019) i 63 trke - brojka koja ga rangira na devetom mestu na listi svih vremena pobeda na stazi. Njegovi rezultati u druge dve nacionalne NASCAR serije su rekordni, sa 102 pobede u onome što se sada naziva O’Reilly Auto Parts Series i 69 pobeda u Craftsman Truck Series.

Porodica Buš, Ričard Čajldres Rejsing i NASKAR su dali sledeće zajedničko saopštenje:

"U ime porodice Buš, svih u Ričard Čajldres Rejsingu i celog NASKAR-a, sa žaljenjem objavljujemo iznenadnu i tragičnu smrt Kajla Buša. Čitava naša NASKAR porodica je slomljena zbog gubitka Kajla Buša. Budući član Kuće slavnih, Kajl je bio redak talenat, onaj koji se pojavljuje jednom u generaciji. Bio je žestok, strastven, izuzetno vešt i duboko je brinuo o sportu i navijačima. Tokom karijere koja je trajala više od dve decenije, Kajl je postavio rekorde u pobedama u nacionalnim serijama, osvojio šampionate na najvišem nivou NASKAR-a i negovao sledeću generaciju vozača kao vlasnik u seriji kamiona. Njegova oštra duhovitost i takmičarski duh izazvali su duboku emotivnu vezu sa ljubiteljima trka svih uzrasta, stvarajući ponosnu i lojalnu 'Naciju bučnjaka'. Naše misli su sa Samantom, Brekstonom i Leniksom, Kajlom i Samantinim roditeljima, Kurtom i celom Kajlovom porodicom, Ričardom i Džudi Čajldres, svima u Ričard Čajldres Rejsingu, njegovim saigračima, prijateljima i navijačima. NASKAR je danas izgubio giganta ovog sporta, prerano. Tokom ovog neverovatno teškog vremena, molimo sve da poštuju privatnost porodice i da ih nastave imati u svojim mislima i molitvama. Dalja ažuriranja će biti deljena po potrebi".

