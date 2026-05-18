NEMA ALBANCA KOJI NIJE U NEVERICI! Ovako su rukometaši Srbije proslavili plasman na Svetsko prvenstvo! (VIDEO)
Rukometna reprezentacije Srbije ne samo da se plasirala na Svetsko prvenstvo eliminsavši u dva dramatična baraž meča Mađarsku, veće je i potom oduševila sve Srbe.
Podsetimo, muška rukometna reprezentacija Srbije izborila je plasman na Svetsko prvenstvo nakon što je u nedelju u revanšu baraža poražena na gostovanju Mađarskoj rezultatom 31:30. U prvom meču u Nišu bilo je 31:29 za Srbiju, pa su "orlovi" sa +1 otišli na šampionat sveta.
A otišli su iz Vesprema - pevajući.
I to kako...
U autobusu, naši rukometaši su pevali (i) pesme posvećene Kosovu i Metohiji, a pred vama je jedan od snimaka tada zabeležen.
Na njemu se vidi kako reprezentativci Srbije pevaju "Ja sam momče sa Kosova", dok su naročito odjekivali stihovi "Tu sam rođen, tu ostajem, božura mi mog!":
Podsetimo, Svetsko prvenstvo u rukometu igraće se u Nemačkoj od 13. do 31. januara 2027. godine.
