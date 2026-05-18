Ostali sportovi

HRVAT ZAPREPASTIO REGION: Ivica Tucak otvoreno rekao šta misli o Srbima

Новости онлине

18. 05. 2026. u 09:53

ODNOS Srba i Hrvata i tri decenije nakon okončanja ratnih sukoba ne prestaje da bude centralna tema svih razgovora, pa i sportskih.

ХРВАТ ЗАПРЕПАСТИО РЕГИОН: Ивица Туцак отворено рекао шта мисли о Србима

Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia

Selektor vaterpolo reprezentacije Hrvatske, Ivica Tucak, bio je jedan od glavnih gostiju regionalnog sportskog simpozijuma "Simposar" u Istri, a tom prilikom je dao intervju u kom se osvrnuo na decenijsko rivalstvo "Barakuda" i "Delfina", ali je pre svega poslao snažnu ljudsku poruku koja je odjeknula regionom.

- To sam rekao milion puta - Beograd je grad u koji se uvek rado vraćam i u kojem imam milion svojih dragih i velikih prijatelja. Tamo se osećam lepo i osećam se dobro - počeo je Tucak razgovor za "Sportal" i dodao:

- Svi ti moji prijatelji iz Beograda, kad god mogu, moji su gosti u Šibeniku. Odemo malo brodom, pojedemo ribu i to je nešto što nam niko ne može oduzeti.

Iako ponosno ističe svoje poreklo, Tucak je podvukao da nacionalnost nikada ne sme biti prepreka za prijateljstvo.

- Svoju domovinu volim najviše na svetu, ja sam Hrvat i ponosan sam na tu činjenicu, ali isto tako nikada u životu neću sebi dopustiti da mrzim nekoga zato što je Srbin. Nikada u životu. Za mene je prijatelj prijatelj, čovek čovek, a nacionalnost je nešto sasvim drugo - zaključio je Ivica Tucak.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu

 

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZVEZDA IDE NA ČOVEKA KOJI IM JE OTEO POSLEDNJU TITULU?! Ovo su potencijalni rivali crveno-belih u kvalifikacijama za Ligu šampiona

ZVEZDA IDE NA ČOVEKA KOJI IM JE "OTEO" POSLEDNjU TITULU?! Ovo su potencijalni rivali crveno-belih u kvalifikacijama za Ligu šampiona