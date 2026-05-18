HRVAT ZAPREPASTIO REGION: Ivica Tucak otvoreno rekao šta misli o Srbima

ODNOS Srba i Hrvata i tri decenije nakon okončanja ratnih sukoba ne prestaje da bude centralna tema svih razgovora, pa i sportskih.

Selektor vaterpolo reprezentacije Hrvatske, Ivica Tucak, bio je jedan od glavnih gostiju regionalnog sportskog simpozijuma "Simposar" u Istri, a tom prilikom je dao intervju u kom se osvrnuo na decenijsko rivalstvo "Barakuda" i "Delfina", ali je pre svega poslao snažnu ljudsku poruku koja je odjeknula regionom.

- To sam rekao milion puta - Beograd je grad u koji se uvek rado vraćam i u kojem imam milion svojih dragih i velikih prijatelja. Tamo se osećam lepo i osećam se dobro - počeo je Tucak razgovor za "Sportal" i dodao:

- Svi ti moji prijatelji iz Beograda, kad god mogu, moji su gosti u Šibeniku. Odemo malo brodom, pojedemo ribu i to je nešto što nam niko ne može oduzeti.

Iako ponosno ističe svoje poreklo, Tucak je podvukao da nacionalnost nikada ne sme biti prepreka za prijateljstvo.

- Svoju domovinu volim najviše na svetu, ja sam Hrvat i ponosan sam na tu činjenicu, ali isto tako nikada u životu neću sebi dopustiti da mrzim nekoga zato što je Srbin. Nikada u životu. Za mene je prijatelj prijatelj, čovek čovek, a nacionalnost je nešto sasvim drugo - zaključio je Ivica Tucak.

