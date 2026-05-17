STRAŠAN MEČ U VESPREMU! Milosavljev je čudotvorac, Srbija posle drame ide na Svetsko prvenstvo!

Rukometna reprezentacija Srbije plasirala se na Svetsko prvenstvo u Nemačkoj, pošto je u revanšu protiv Mađarse poražena 31:30 (17:17).

Odneli su „orlovi“ dva gola više iz Čaira i sjajnom igrom uspeli da ih odbrane. Iako su jednim delom bili na ivici eliminacije, fenomenalnom završnicom stigli su do podviga.

Najefikasniji u selekciji Srbije bio je Vanja Ilić sa devet golova, dok je pet postigao Dragan Pešmalbek. Kod Mađarske se istakao Bence Imre sa šest pogodaka.

Briljantnom odbranom u poslednjem napadu Mađara, "orlovi" su odigrali strašnu defanzivu i nisu primili gol. Na semaforu je ostalo 31:30, pa je tim selektora Raula Gonzalesa sačuvala +2 iz Čaira i igraće na šampionatu sveta u Nemačkoj.

Srbija je odlično ušla u meč, međutim, kako je vreme odmicalo Mađari su preuzimali primat. Na krilima Fazakaša i Onodi-Janoškutija, domaći su u 16. minutu prvi put imali tri gola prednosti i plasman na šampionat sveta.

Proradio je tada srpski inat. Rastrčali su se po parketu Vesprem arene, Dragan Pešmalbek, Vanja Ilić i Stefan Dodić, te su „orlovi“ veoma brzo ponovo uhvatili rezultatski priključak.

Pažnju je zavredeo i pogodak golmana Dejana Milosavljeva, popularni Banda je u finišu prvog dela (25') izveo remek-delo i bio precizan s gola na gol, donevši veoma bitno izjednačenje Srbiji (15:15).

Ništa manje lepša bila je i lepotica Mitrovića, koji je posle „cepelina“ sa Ilićem doneo „orlovima“ egal na poluvremenu (17:17).

U nastavku je čuda činio Dejan Milosavljev, branio je moguće i nemoguće, držao Srbiju u igri, ali su Mađari za četiri minuta serijom 4:0'pobegli na tri gola prednosti (21:18), koji su ih vodili na šampionat sveta.

Kos i gola „orlova, vratili su Gonzalesov tim na pogodak minusa, da bi Bence Imre uzastopnim pogocima odveo ponovo Mađarsku na željeni rezultat.

Mini serijom 2:0 preko Kosa i Vanje Ilića, Srbija je u 47. minutu prišla na gol minusa (26:25), ali je Zoran Ilić brzo uzvratio. Potom je bio precizan i Darko Ilić smanjivši na 27:26.

Na tri minuta pre kraja, kapiten Mijailo Marsenić je vratio Srbiju na jedan zaostatka i rezultat koji joj je odgovarao (31:30).

Više nije bilo promena i "orlovi" su mogli da počnu sa slavljem, pošto su u prvom meču slavili sa 31:29.

Svetsko prvenstvo u Nemačkoj igraće se od 13. do 31. januara 2027. godine.

MAĐARSKA - SRBIJA 31:30 (17:17)

DVORANA: U Vespremu. SUDIJE: Jonas Elijason i Antom Palson (Island)

MAĐARSKA: Palašič (šest odbrana, sedmerac), Bartuc (jedna odbrana), Šipoš 1, Boka 1, Pergel 2, Ligetvari, Krakovski 3 (3), Fazekaš 3, Banhidi 4, Sita 4, Ilić 3, Rosta, Onodi Janoskuti, Hanuš 1, Imre 6 (6), Bartus 2.

SRBIJA: Milosavljev 1 (osam odbrana, dva sedmerca), Cupara, M. Dodić, Kos 4, Cenić, Mitrović 1, Borzaš 1, Kojadinović 2, Ilić 9 (6), Mićić, Srdanović, Zečević, S. Dodić 2, Đukić 4 (1), Pešmalbek 5, Marsenić 1.

TOK UTAKMICE

60' Srbija ide na Svetsko prvenstvo!

59'Brani Milosavljev udarac Site!!!! Kakva intercencija Bande!!!

58'Marseniiiiiiiić, smanjuju "orlovi" 31:30, ovim skorom idemo na SP!

57'Krakovški sa sedmerca pogađa 31:29, isti rezultat je bio u korist Srbije u Nišu.

56'Dragan Pešmalbek smanjuje rezultat 30:29.

55' Krakovški povećava na 30:28.

54'Stefan Dodić je iznudio sedmerac! Darko Đukiiiiiiiiiiiić 29:28, samo smo na gol minusa!!!!

52' Banhidi povećava na 29:26. Darko Đukić fenomenalan pogodak 29:27.

50'Vanja Ilić maši sedmerac, brani Palašič.

49'Realizuju Mađari sedmerac i povećavaju na 28:26. Prestup Kosa, ali Dodić krade loptu.

48'Zoran Ilić povećava na 27:25, ali uzvraća Dodić i smanjuje 27:26.

47'Kooooooooooooooos!!! Srbija ide na 26:25, to je rezultat koji nas vodi dalje!

46''Smanjuje Srbija na 25:23, ali Fargel brzo uzvraća 26:23. Pešmalbek je iznudio sedmerac. Iskoristio ga je Vanja Ilić 26:24.

45'Imre je promašio sedmerac, ponovo je Milosavljev bio uspešniji!

42'Vanja Ilić drži Srbiju u životu 24:22. Imre sa "penala" precizan 25:22.

41'Uroš Kojadinović smanjuje 23:21, ali Sita sam pred Bandom za 24:21.

40'Bence Imre bolji od Milosavljeva sa sedam metara 23:20.

39'Vanja Ilić daje gol iz sedmerca 22:20, opet je dva razlike, kao i u Nišu!

38'Auuu kakav gol Kosa za 21:19, ipak Zoran Ilić vraća plus tri 22:19 za Mađare!

37'Sada Imre sigurniji 21:18, opet Mađarska ima plus tri i rezultat koji je vodi na SP.

Neverovatno, dobiće novi sedmerac domaći!

36'Sada isključenje za Pešmalbeka i sedmerac novi za Mađarsku. Brani Milosavljev! I to oba puta, oba pokušaja Bence Imrea!

36' Šteta! Imao je Milosavljev odbranjen sedmerac Benceu, ali je lopta ipak otišla u njegovu mrežu, 20:18 za Mađare.

35'Projektil Kojadinovića odbranio je Bartuc. Međutim, Fazekaš je prošao kroz sredinu, a Uroš Borzaš napravio sedmerac, uz isključenje. Moraće na dva minuta, Srbija ima dva igrača manje na terenu.

33'Nova, četvrta intervencija za Milosavljeva, toliko ima i Plašič na drugoj strani.

32' Žoltan Sita daje pogodak, vode domaći 19:18.

31' Bence sa sedmerca otvara golom drugo poluvreme, Mađarska vodi 18:17. Uzvraća Pešmalbek na dodavanje Kojadinovića 18:18.

Počelo je drugo poluvreme!

PRVO POLUVREME

Kraj prvog poluvremena!

30' GOOOOOOOOOOOOOOOL!!! Cepelin je iskoristio Mitrović na dodavanje Vanje Ilića sa boka i Srbija ide na poluvreme nerešenim rezultatom 17:17.

30'Zoran Ilić prolazi i daje gol 17:16, vodi Mađarska, tajm-aut Raul Gonzales.

29' Sedmerac je iznudio Pemšmalbek posle faula Boke. Bartuc je zamenio Palašiča za ovo izvođenje. Ipak, Vanja Ilić ne greši 16:16.

28' Kakav pogodak Dejana Milosavljeva s gola na gol, donosi izjednačenje Srbiji 15:15. Majstorija popularnog Bande!

27'Mađari dolaze do preokreta preko Fazekaša, njegova dva uzastopna gola za 15:14.

26'Đerđe Fazekaš daje pogodak i izjednačava na 14:14.

25'GOOOOOOOOOOOOL!!!!! Stefan Dodić donosi preokret Srbiji, koja vodi 14:13 u Vespremu, traži tajm-aut Ćema Rodrigez!!! Sjajna igra "orlova"

24'Kakav prodor i gol Miloša Kosa za izjednačenje 13:13.

23' Dragan Pešmalbek siguran 13:12, njegovih 3/3 iz igre, Vanja Ilić ima 5/5.

22'Banhidi je nezaustavljiv 13:11 za Mađare, ali je izgleda bio prestup. Gol je priznat.

21'Miran i precizan Vanja Ilić sa sedam metara, njegov novi pogodak za 12:11.

20'Boka vraća Mađarskoj dva razlike 12:10, ali je Kos dobio sedmerac.

19'Pešmalbek i Dodić sjajno kombinuju, Dragan je poentirao za 11:10.

18'Hanus probija i vraća plus dva Mađarima 11:9. U slučaju da se i ovde završi ovom razlikom, odmah će se izvoditi sedmerci.

17'Sjajna odbrana Dejana Milosavljeva, zaustavio je sedmerac Bence Imrea. Odgovara Srbija preko Kosa, koji smanjuje samo na gol minusa 10:9.

16'Mađari prvi put na plus tri 10:7, koju brzo smanjuje Vanja Ilić sada je 10:8.

14'Onodi-Janoškuti ponovo trese mrežu, 9:7, održavaju Mađari prednost.

13' Evo odbrane Milosavljeva, a potom i gola za naš tim, Dragan Pešmalbek daje prvi u meču 8:7 za domaće.

12' Onodi-Janoškuti je izjednačio rezultat iz Niša, sada je 8:6, koliko je razlike bilo i u Čairu. Opet brani Palašič.

11'Sjajan gol Kojadinovića šutem po zemlji sa devet metara 6:6. Bahidi uzvraća 7:6, a Palašič brani udarac Dodića.

10'Šipoš u kontri donosi preokret Mađarima 6:5.

9'Bence Imre je iskoristio sedmerac, nerešeno je 5:5.

8'Banhidi je pogodio stativu, a sa krila Vanja Ilić donosi prvo vođstvo Srbiji 5:4. Ukupno je plus tri za "orlove"!

8' Evo prve odbrane Milosavljeva, a onda i Borzaaaaaaaaaaš prvi gol za njega 4:4.

6'Fazekaš postiže lep gol, domaći su opet na golu više 4:3, fenomenalan pogodak.

5'Darko Đukić je bio sjajan i upisao se u ovom meču 3:3.

4' Sita vraća prednost Mađarima 3:2.

3'Vanja Ilić izuzetno raspoložen na početku, sada iz sedmerca postiže svoj drugi gol za 2:2.

2' Vanja Ilić uzvraća golom, nerešeno 1:1. Ipak, brzo mu se revanširao prezimenjak iz Mađarske, Zoran Ilić i doveo domaće u vođstvo 2:1.

1' Zoltan Sita otvarra susret golom, Mađari vode 1:0.

Počeo je duel!

PRE MEČA

17.26 - Uskoro počinje meč godine za srpske rukometaše.

17.17 - Golman Vladimir Cupara veruje da će "orlovi" istrajati i prebroditi Mađare:

- Što se utakmice u Vespremu tiče, očekujem takvu atmosferu u ovde, verujem da će biti naših ljudi koji će nam dati veliku podršku, porodice nekih igrača dolaze, tako da verujem da će utakmica biti malo drugačija što se tiče tog samog početka. Imamo dva gola prednosti, ali ne razmišljamo o tome već smo došli ovde po pobedu - rekao je Cupara.

17.13 - Učešće na završnom turniru, uz domaćina Nemačku, već su obezbedili aktuelni šampion Danska, potom Hrvatska, Island, Švedska i Portugal, koje su to svetskog prvenstva stigle plasmanom na ovogodišnjem Evropskom šampionatu.

UVOD

Rukometna reprezentacija Srbije igra odlučujući meč kvalifikacija za plasman na šampionat sveta, koji će se naredne godine održati u Nemačkoj.

Posle pobeda i prolaska Litvanije u prvom krugu, "orlovi" pred sobom imaju izuzetno nezgodnu Mađarsku, koja je i pre tri dana u niškom "Čairu" pokazala zašto spada u sam vrh svetskog rukometa.

Iako su izabranici Raula Gonzalesa imali i šest golova prednosti, Mađari su izborili današnji revanš samo sa dva pogotka zaostatka (29:31), što im predstavlja dodatni stimulans.

Španski selektor na klupi Srbije ni u ovom meču ne računa na povređenog Lazara Kukića, dok su mu ostali igrači na raspolaganju.

Njegov sunarodnik i kolega iz mađarskog tabora, Ćema Rodrigez, počeo je trenersku karijeru kao pomoćnik na klupi naših severnih suseda, da bi od 2022. godine preuzeo selektorsku palicu.

