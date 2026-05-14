SRBIJA JE ČUDO! Rukometaši došli na korak od Svetskog prvenstva, Mađarska pala u grotlu niškog "Čaira"!

Muška rukometna reprezentacija Srbije odigrala je prvi baraž meč protiv Mađarske, za plasman na Svetsko prvenstvo 2027. godine u Nemačkoj. Slavili su orlovi rezultatom 31:29

samo je prvi deo ove važne rukometne priče, a konačan odgovor o tome ko će na šampionat planete biće poznat kroz tri dana u Vespremu.

Da neće biti lako kako se prepuna hala "Čair" nadala, posvedočila je već i prva polovina prvog poluvremena, nerešena u rezultatskom smislu, ali i sa jasnim naznakama onog o čemu su "grmeli" naši "orlovi" minulih dana:

Mađari su favoriti. A Srbi su davali sve od sebe da ostvare svoj, i san verne niške publike.

Borba, ujednačena zbog bravura na obe strane, protegla se na svih 60 minuta, a konačna odluka pala je u završnici kada su Mađari napravili seriju 5:0, dok je Srbija sedam minuta bila bez gola. Tako je raspršen san da bi mogao da se desi ubedljiv trijumf, kako je nagoveštavalo +6 u jednom trenutku za naše reprezentacije, ali su i bez gola iz igre u završnih deset minuta "orlovi" došli do pobede.

Ona je jako važna, a da li i dovoljna za Svetsko prvenstvo, odgovor će dati revanš.

KRAJ! SRBIJA - MAĐARSKA 31:29 (18:12)

60' Pogodio je Vanja Ilić. Pečmalbek isključen je na dva minuta, penal pred sam kraj meča ... Imre protiv Mirosavljeva, pogodio je Mađar. Samo +2. A imali su naši i šest razlike. Ali, pobeda je pobeda!

59' Faul u napadu, Srbija kreće u napad. Cela dvorana ustala je na noge u važnim trenucima, sedmerac su dobili naši rukometaši koji traže podršku od navijača.

57' Fazekaš pogađa, Srbija već sedam minuta bez gola.

53' Sipos uspeva da smanji prednost Srbije na 30:26. Potom još jednom uspevaju Mađari da se odbrane i poentiraju preko Hanuza. Napravili su gosti seriju 4:0, Srbija pet minuta bez gola.

52' Ilić potom krade loptu pred golom Srbije.

51' Fazekaš uspeva kroz gužvu da plasira loptu u mrežu. Kos na drugoj strani pogađa prečku.

49' Potrudio se Kojadinović da to ne prođe nekaženjeno već u sledećem napadu - 30:24

48' Pečmalbek diže Srbiju na 29:22, a Imre spušta novim golom.

47' Sedmerac sada za Srbiju. Izveo ga je Đukić, bio je precizan - 28:22, nakon toga rođenom Nišliji cela hala skandirala je ime.

46' Dobra odbrana Marsenića, pa još bolji gol iz kontre Nikole Đukića za maksimalnih 27:21. Usledio je sedmerac, Cupara je zamenio Milosavljeva, nije skinuo gol Imreu.

44' Hanzuš golom prekida nalet "orlova" dok na drugoj pogađa Kojadinović - 26:21.

42' Pogađa i Borzaš sada, sjajan napad digao je publiku na noge, a Srbiju na 25:20.

41' Napali su bez golmana na golu rivali, a to je Dodić iskoristio da sa svoje polovine zatrese mrežu - 24:20, a potom brani Milosavljev.

40' Prekinuo je Pešmalbek tu seriju gostiju - 23:20

Tri minuta Srbija je bez gola. Dok su Mađari napravili seriju 3:0.

39' Dosuđen je prekršaj u napadu "orlovima" koji su se malo pre toga dobro odbranili ali nisu to kapitalizovali na drugoj strani.

37' Pergel koristi priliku sa igračem više. Sada su oba tima sa istim brojem igrača na terenu.

36' Kojadinović je iskoristio priliku da zatrese mrežu, a nakon toga i Hanzuš - 22:18.

35' Pogodili su Mađari sa igračem manje, Bahdi je pogodio, pa potom Imre sa sedmerca, a Borzaš.

34, Pogodio je Fazekaš, pa Vanja Ilić na drugoj strani, isključen je potom Fazekaš zbog starta nad Ilićem.

33' Pogađa potom i Zoran Ilić - 19:14. Još jednom zatim Uroš Stojadinović pogađa.

32' Szita, pa Pečmalbek pogađaju za 19:13

U poluvremenu plaketu su dobili članovi zlatne generacije sa Svetskog prvenstva u Švajcarskoj 1986. godine

Svetsko zlato su tada osvojili Zlatan Arnautović, Mirko Bašić, Veselin Vujović, Veselin Vuković, Jovica Cvetković, Jovica Elezović, Časlav Grubić, Jožef Holpert, Mile Isaković, Muhamed Memić, Dragan Mladenović, Jasmin Mrkonja, Zlatko Portner, Rolando Pušnik, Momir Rnić i Zlatko Saračević.

KRAJ PRVOG POLUVREMENA

30' Imre izvodi sedmerac, ovog puta uspe oje da nadmudri Milosavljeva. Odgovorio je Đukić

29' Pečmalbek još jednom iz kontre, Srbija na šest golova prednosti.

28' Darko Đukić uvećava prednost Srbije sa sedmerca, promašili su "orlovi" do sada samo jedan.

26' Nakon dobre odbrane i kontre Pečmalbek pogađa za maksimalnih 15:11. Usledila je potom sedma odbrana Milosavljeva koji je odbranio dva sedmerca.

25' Raspucao se Kos, još jednom pogađa - 14:11

24' Visok tempo igre, prvo Krakovski pogađa, pa Miloš Kos.

21' Potom sedmerac za Mađare, još jednom brani Milosavljev.

20' Šutirao je Dodić, brani Bartuč, a potom sedmerac za Srbiju iz drugog pokušaja. Izvodi ga Ilić Vanja i to čini neprecizno - pogodio je stativu.

19' Bio je povučen Dodić, ali je uspeo da šutira i pogodi za 12:9, vraća odmah na drugoj strani Zoran Ilić.

17' Srbija ide na plus 2, Nišlija Darko Đukić bio je sterlac, šutirao je iskosa kroz noge golmanu Mađarske.

16' Dragan Pečmalbek strelac je gola za vođstvo Srbije nakon čega je cela hala ustala na noge.

16' Milosavljević skida sedmerac Imreu ostaje 9:9.

15' Imre sa sedmerca, a onda Stefan Dodić koristi uspavanu odbranu za novi gol Srbije

14' Nije dugo trajalo, postigao je gol Pečmalbek za 8:8

13' Prvo vođstvo Mađarske na današnjem meču, strelac gola bio je Imre

12' Pergel kroz sredinu poravnava, Đukić vraća Srbiju u vođstvo, a onda Bandi za novo izjednačenje - 7:7

11' Ilić Zoran isključen je na dva minuta, a sa sedmerca njegov prezimenjak Vanja pogađa za 6:5

8' Bahda pogađa, a potom Đukić sjajno sa krila uz stativu. odgovorio je odmah Ilić na drugoj strani - 5:5

7' Sizita, snažno kroz sredinu, potom sedmerac za Srbiju. Vanja Ilić bio je precizan - 4:3

6' Borzaš još jednom trese mrežu.

4' Zoran Ilić nakon promašaja "orlova" poravnava rezultat 2:2, a potom nova odbrana Srbije.

3' Borzaš vraća Srbiju u vođstvo, a potom sjajna odbrana našeg čuvara mreže Milosavljevića.

2' Prvi gol na meču postigla je Srbija, strelac je bio Pehmalbeč. Odmah je odgovorio Fazekaš



1' počela je utakmica pred više od pet hiljada navijača u Čairu.

UOČI MEČA

Rukometaši Srbije nalaze se pred poslednjim i najvažnijim izazovom u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Nemačkoj.

Dvomeč protiv velikog rivala, selekcije Mađarske, odlučiće o putniku na planetarnu smotru, a prvi duel igra se na domaćem terenu u Nišu, gradu koji je tradicionalno velika podrška nacionalnom timu.

Srbija je do ove faze stigla nakon pobede u prethodnoj rundi kvalifikacija nad Litvanijom. Posebno ubedljiva bila je pobeda u prvom meču od 42:25, što je timu dalo neophodno samopouzdanje pred odlučujuće duele.

Sa druge strane, Mađarska je kao jedan od timova koji su prethodno Evropsko prvenstvo završili u glavnoj fazi takmičenja obezbedila direktno mesto u baražu.

Selektor Srbije, proslavljeni španski stručnjak, Raul Gonzales istakao je da ekipu očekuje izuzetno težak zadatak, ali da veruje u konačan uspeh.

- Očekuju nas dva teška meča, znam da će dvorana Čair biti ispunjena do poslednjeg mesta i ta utakmica je veoma važna za nas, jer možemo da steknemo dobar kapital pred revanš - rekao je Gonzales.

Istorija međusobnih duela ne ide u prilog Srbiji. Dva tima su do sada odigrala jedanaest zvaničnih utakmica, u kojima je Mađarska slavila šest puta, Srbija tri, dok su dva meča završena nerešenim rezultatom. Poslednji takmičarski susret imali su na Evropskom prvenstvu 2024. godine, kada su Mađari pobedili sa tesnih 28:27. Ipak, srpski tim se uzda u trenutnu formu i prednost domaćeg terena u prvom susretu.

Selektor Raul Gonzales je za ovaj dvomeč pozvao sledeće igrače:

Golmani: Dejan Milosavljev, Vladimir Cupara, Luka Krivokapić;

Leva krila: Vanja Ilić, Marko Srdanović;

Desna krila: Mateja Dodić, Darko Đukić;

Pivotmeni: Mijajlo Marsenić, Dragan Pešmalbek, Ivan Mićić;

Bekovi: Miloš Kos, Uroš Borzaš, Nikola Zečević, Stefan Dodić, Ognjen Cenić, Uroš Kojadinović, Uroš Mitrović i Brana Mirković.

I Mađarska dolazi u najjačem sastavu, a selektor Ćema Rodrigez računa na sledeće igrače:

Golmani: Krištof Palašič, Laslo Bartuc;

Leva krila: Bence Krakovški, Bendeguz Boka;

Desna krila: Imre Bence, Pedro Rodrigez, Benjamin Silađi;

Pivotmeni: Bence Banhidi, Mikloš Rosta, Adrijan Sipos;

Bekovi: Zoran Ilić, Mate Onodi-Janoskuti, Dominik Mate, Gergo Fazekaš, Egon Haus, Peter Lukač, Zoltan Sita, Patrik Ligetvari, Andrej Pergel, Matijas Đori.

Davne 2007. godine u Nišu je počela jedna nova priča srpskog rukometa. Kao samostalna država, Srbija je tada krenula od početka, tražeći svoje mesto na evropskoj rukometnoj sceni, a upravo je hala „Čair“ postala mesto gde su se sanjali i ostvarivali veliki snovi.

Tog 20. januara 2007. godine, pred prepunim tribinama u Nišu, rukometaši Srbije ubedljivo su savladali Makedoniju rezultatom 42:28 u meču pretkvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2008. godine. Bila je to pobeda koja nije donela samo dobar rezultat, već i nagovestila novo poglavlje srpskog rukometa. Od tog dana, Niš i „Čair“ postali su stalna baza reprezentacije i mesto gde su se rađale velike pobede.

Godinama kasnije, „Čair“ je ostao neosvojiva tvrđava srpskog rukometa. Veliki trijumfi, plasmani na evropska i svetska takmičenja, nezaboravne atmosfere i hiljade navijača koji su nosili reprezentaciju do pobeda, pretvorili su nišku halu u jedno od najvažnijih mesta u srpskom rukometu.

Od tog prvog meča pa do danas, u niškom „Čairu“ gotovo da su se nizale samo pobede. Na 15 odigranih zvaničnih utakmica, Srbija je upisala 12 pobeda, uz dva remija i samo jedan poraz.

Da je Niš oduvek bio više od običnog domaćina, potvrdila je i atmosfera sa meča protiv Litvanije u martu ove godine, kada se reprezentacija ponovo vratila u „Čair“.

Sve pobede Srbije u niškom "Čairu":

Srbija – Makedonija 42:28 (pretkvalifikacije za EHF EURO 2008) – januar 2007.

Srbija – Island 30:29 (baraž za EHF EURO 2008) – jun 2007.

Srbija – Češka 28:23 (baraž za SP 2009) – jun 2008.

Srbija – Italija 48:24 – novembar 2008.

Srbija – Rusija 35:29 – novembar 2008.

Srbija – Bosna i Hercegovina 28:23 – mart 2009.

Srbija – Češka 27:23 (baraž za SP 2011) – jun 2010.

Srbija – Rusija 30:29 (kvalifikacije za EHF EURO 2014) – novembar 2012.

Srbija – Bosna i Hercegovina 30:23 (kvalifikacije za EHF EURO 2014) – jun 2013.

Srbija – Češka 23:15 (baraž za SP 2015) – jun 2014.

Srbija – Portugal 28:21 (baraž za SP 2019) – jun 2018.

Srbija – Litvanija 42:25 (pretkvalifikacije za SP 2027) – mart 2026.

