TOTALNO RASULO! Legenda otkrila ko u stvari uništava naš najtrofejniji sport!

SRPSKI vaterpolo je na konopcima!

Naš najtrofejni sport poslednjih dana potresa velika kriza, koja je počela nakon izjave Slobodana Sora da olimpijsko i evropsko zlato predstavljaju "trenutnu inspiraciju, ali ne i dokaz velikog kvaliteta". Posle toga reprezentaciju je prvo napustio selektor Uroš Stevanović, koji je podneo neopozivu ostavku, a zatim je usledio još veći šok, pošto je čak 11 reprezentativaca odlučilo da bojkotuje nacionalni tim dok god je Soro na čelu Saveza.

Oglasio se i legendarni Filip Filipović, koji je u centru pažnje i zbog "ponude" Hrvata da obuče njihovu kapicu. Jedan od najboljih svetskih vaterpolista svih vremena smatra da koren problema leži mnogo dublje i da se godinama unazad ne radi na stvaranju stabilnog sistema.

– Problem srpskog vaterpola su ljudi. I ne samo srpskog vaterpola. Čovek je osnovna prepreka da se neke stvari dese ili ne dese. U srpskom vaterpolu nikako ne uspevamo da se složimo. Ne postoji jasna strategija – rekao je Filipović tokom gostovanja na televiziji "Insajder".

Legendarni vaterpolista poručuje da druge velike vaterpolo sile imaju jasno definisan plan razvoja, za razliku od Srbije, gde se odluke često donose bez zajedničkog pravca i dogovora.

– Kada pogledate Italijane ili Mađare, oni imaju jasnu strategiju. Kod nas ljudi ne mogu da se dogovore kada je potrebno. Što se tiče mojih momaka, ja ću uvek biti uz njih i kada su u pravu i kada nisu. Tako sam se ponašao i kada sam bio kapiten ili član kluba. Za mene je to porodica – poručio je Filipović.

