ČETVRT VEKA SJAJNIH REZULTATA : Značajan jubilej, 25 godina od osnivanja Atletskog kluba „Apatin“

ATLETSKI klub „Apatin“, kao prvi u tom mestu na severu Bačke, osnovan 29.aprila 2001.godine, obeležio je pred prvomajske praznike značajan jubilej, četvrt veka postojanja.

Tom prilikom je odlučeno da centralna proslava bude na jesen, 16. oktobra, kada je klub organizator 30. Apatinskog Dunavskog polumaratona, u okviru kog će biti održano Prvenstvo Balkana i Prvenstvo Srbije u polumaratonu. Tada će biti održana Svečana akademija u Domu kulture u Apatinu.

- Najvažnije je da sada, evo posle 25 godina, klub živi, radi, diše punim plućima- kaže Goran Čegar, aktuelni predsednik i jedan od osnivača kluba.- Imamo rekordan broj dece, 70 najmlađih sugrađana. Deca svih ovih 25 godina treniraju besplatno sa našim trenerima. Hvala svima koji su bili uz klub sve ove godine kao velika podrška od prvog dana do danas. Ponosam sam na našu istoriju i postignuća.

Arhiva kluba Goran Čegar sa decom na treningu pre 25 godina

Klub je osnovan prostorijama Kulturno-umetničkog društva „Dunav“ gde je održana skupština prvog atletskog kluba u Apatinu. Na osnivačkoj skupštini za prve zastupnike određeni su Slavko Jerković, predsednik i Goran Čegar, sekretar.

- Prvi veliki iskorak ka formiranju prvog Atletskog kpuba u Apatinu je organizovanje prvog Dunavskog polumaratona, 7.jula 1995. godine kada je bilo 66 učesnika, a prvi pobednici bili su legendarni Goran Raičević i Suzana Ćirić. Polumaraton nastavlja razvoj i trenutno je jedan od najprepoznatljivijih u regionu- priča Čegar.

Klub od prvog dana do danas baštini realizaciju besplatnih treninga za najmlađe sa kojima su radili Čegar, Žarko Bogić i Dejan Viduka a zatim i legenda atletike, Dušan Škorić-Špeco i Žarko Novaković, kao i Bojan Tomašević. Dodatnu pozitivnu energiju u proteklih nekoliko godina uneli su mladi treneri Marija Bubalo Jasmina Kljajić i Tijana Ćeran.

Arhiva kluba Takmičari AK Apatin na Kupu evropskih šampiona u krosu, 2024. godine

- Članovi kluba su učestvovali na nekoliko hiljada takmičenja, osvojili veliki broj medalja. Tu se izdvajaju titule Prvaka Balkana u maratonu Marijane Čegar Lukić, koja je osvojila i 11 seniorskih titula Prvaka Srbije u više disciplina, pa 15 titula Đure Borbelja na državnim i međunarodnim takmičenjima titule seniorskih prvaka države Gorana Čegara, Nebojše Milenkovića, Ksenije Bodlović Bubnjević, titule prvaka Srbije juniora Konstantina Šimića, bronzana medalja Aleksandra Radukina na Prvenstvu Srbije u maratonu... u poslednjih 10 godine titule državnog prvaka donosili su i ultramaratonci Željko Končar, Dušan Momić, Aleksandra Todorović- kaže Čegar.

Najveća ekipna ostvarenja delo su seniora AK Apatin, koji su tri godine zaredom bili ekipni prvaci Srbije u krosu (2021., 2022. i 2023. godine) i na taj način izborili nastupe tri godine uzastopno na Kupu šampiona u krosu u Portugaliji.

Arhiva kluba Đuro Borbelj ( u sredini) pobednik Beogradskog maratona

Klub je 2006. godine sa seniorskim timom osvojio deveto mesto na Kupu Evropskih šampiona u polumaratonu u Portugaliji, a u sastavu su bili vođa ekipe Slavko Jerković i takmičari Goran Čegar, kapiten, Zdravko Mišović, Nebojša Milenković, Edo Janić, Saša Perišić i tehniko Sreto Ilinčić.

Arhiva kluba Šampioni Srbije u krosu 2021. godine

- Recimo i to da je naš klub bio suorganizator 55. Svetskog vojnog prvenstva u krosu, u martu 2013. godine na kom je učestvovalo više od 350 takmičara iz 25 zemalja i organizator Prvenstva Balkana u polumaratonu u okviru 20. Dunavskog polumaratona (2015. godine)- ističe Čegar.

Zanimljivo je da su članovi kluba, Goran Čegar, Đuro Borbelj i Marijana Čegar Lukić, u više navrata poneli epitet najboljeg sportiste Vojske Srbije. Goranu Čegaru je 2020. godine uručena Spartakova nagrada, najviše sportsko priznanje u oblasti sporta u Vojvodini.

Arhiva kluba Goran Čegar sa "Spartakovom nagradom"

Cilj- atletska staza

- Atletski klub Apatin ne odustaje od cilja da se u Apatinu izgradi atletska staza na kojoj bi se pored realizacije treninga sa atletičarima mogli organizovati i velika takmičenja, vršiti nastava učenika, realizacija treninga sportskih klubova. Staza bi bila otvorena za sve sportiste i pomogla da se fizička pripremljenost podigne na veći nivo, a takođe bi bila prilagođena i osobama sa invaliditetom- kaže Goran Čegar.