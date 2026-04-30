Putinov moćnik završio posao: Dok Ukrajina krvari, Rusima se otvaraju vrata koja su bila zaključana

Saveznik ruskog predsednika Vladimira Putina pokrenuo je inicijativu za povratak Rusije u međunarodni karling, izazivajući oštre reakcije ukrajinskih zvaničnika dok rat u Ukrajini traje.

Dmitrij Sviščev, predsednik Ruske federacije za karling i poslanik, preti tužbama i vrši pritisak na svetsku federaciju da vrati pravo takmičenja ruskim sportistima.

Većina svetskih sportskih organizacija izolovala je Rusiju nakon invazije 2022. godine, ali poslednjih meseci došlo je do popuštanja, od džudoa do vodenih sportova, piše Politiko.

Ukrajinski ministar sporta Matvij Bidni upozorio je da je ovo širi potez ka normalizaciji povratka Rusije u međunarodni sport, što bi, kako je rekao, ugrozilo kredibilitet međunarodnog sistema.

Svetska federacija za karling dozvolila je povratak juniorskih sportista iz Rusije i Belorusije u januaru, dok će se o odraslim takmičarima razgovarati na sastanku u Ženevi. Sviščev je ranije najavio da će se žaliti Sudu za sportsku arbitražu (CAS) kako bi primorao federaciju da se vrati u igru.

Predsednik Ukrajinske federacije za karling, Oleksij Perevezencev, napomenuo je da je više od 500 sportskih objekata u Ukrajini uništeno ruskim napadima, uključujući i veliki olimpijski centar u Sumima.

Optužio je Svetsku federaciju za karling da je prekršila preporuke Međunarodnog olimpijskog komiteta dozvoljavajući povratak sportista starosti od 18 do 21 godine, koji bi mogli biti regrutovani u rusku vojsku.

Ukrajinski zvaničnici upozoravaju da bi reintegracija ruskih sportista značila legitimizaciju Putinove agresije.

- U sadašnjem kontekstu, normalizacija postaje legitimizacija, i kada se ta granica pređe, vraćanje poverenja u međunarodni sport biće izuzetno teško“, rekao je ministar Bidni.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu