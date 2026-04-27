Putin je danas otišao kod čoveka koji ga je učio o bitkama, evo šta se tamo desilo (VIDEO)
Najnovije vesti iz Ruske Federacije tiču se onoga što je uradio Vladimir Putin, predsednik Rusije.
On je, naime, uručio Orden časti timu Džudo federacije Sankt Peterburga, koji je predvodio počasni trener Ruske Federacije Mihail Rahlin.
Ceremonija je održana u Olimpijskoj rezervnoj školi, koja nosi ime sovjetskog i ruskog trenera džudoa Anatolija Rahlina.
A upravo je legendarni džudista i samog Putina učio ovoj sportskoj veštini.
Ruski predsednik je u školi koja nosi ime njegovog učitelja razgovarao sa džudistima, pitao ih o njihovim dostignućima i poželeo im dalji uspeh. Obišao je i tamo stacionirane sale za trening mačevanja i ritmičke gimnastike, ali i nešto njemu veoma drago - izložbu fotografija posvećenu trenerskoj karijeri Anatolija Rahlina, kod koga je sadašnji prvi čovek Rusije trenirao više od 10 godina.
A onda - ceremonija.
Na njoj se Putin ovako obratio:
„Ovo je zaista visoko državno priznanje, i to s pravom. Vaša javna organizacija je među najaktivnijim učesnicima u razvoju sporta velikih razmera i promociji vrednosti fizičke spremnosti i zdravog načina života. Dostignuća Federacije najbolje ilustruju uspesi sanktpeterburških džudista. Već 90 godina su među najjačima u zemlji i svetu", istakao je predsednik Ruske Federacije i dodao:
"Predstavnici iz Sankt Peterburga čine jezgro ruskih omladinskih, juniorskih i odraslih džudo timova, a njihovi nastupi često obezbeđuju visoka mesta u ekipnom plasmanu. Posebno je zadovoljavajuće što broj džudista stalno raste. Samo u Sankt Peterburgu postoji 19 sportskih škola i više od 3.500 dece koja su izabrala da ne budu bolja od nekog drugog, već bolja nego što su bila juče“, istakao je Putin u svom govoru.
Govoreći o deci koja se bave džudoom, citirao je i osnivača džudoa, Džigora Kana.
Sa druge strane, Mihail Rahlin, sin poznatog trenera koji je i Putina podučavao ovoj veštini, i sam se bavi trenerskim radom od 1996. godine. Od 2008. je glavni trener nacionalnih džudo reprezentacija Sankt Peterburga. Njegovi učenici su postigli vrhunske rezultate na ruskim, evropskim i svetskim prvenstvima. Jedan od njegovih štićenika, ruski džudista Tagir Hajbulajev, postao je olimpijski šampion 2014. godine.
„Na poslednja tri svetska prvenstva, otkako smo primljeni, sportisti ruske reprezentacije osvojili su 10 medalja. Šestoro njih je iz Sankt Peterburga, predstavnici kluba Turbostroitelj, i svi su danas u sali. Naši peterburški džudisti su prvi u svim olimpijskim sportovima (posle sankcija) podigli zastavu Rusije, a u njihovu čast je svirana ruska himna“, ponosno je istakao je Mihail Rahlin.
Ako vas sport zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)
Preporučujemo
Kakav obrt! Novak Đoković ovo nikako nije očekivao
27. 04. 2026. u 13:15
Ludilo! Zdravko Mamić "prodao" Zvezdine fudbalere Kostova i Avdića za 50 miliona evra!
27. 04. 2026. u 15:34
Crveni đavoli se vraćaju na pobedničku stazu: Lids je arhiviran, vreme je za osvetu Brentfordu za dva prethodna poraza
MANČESTER junajted u ponedeljak uveče na Old Trafordu dočekuje Brentford u meču koji može biti veoma važan u borbi za plasman u Ligu šampiona. Domaćin je trenutno treći na tabeli Premijer lige i nalazi se u odličnoj poziciji pred sam finiš sezone.
27. 04. 2026. u 10:36
Putin je danas otišao kod čoveka koji ga je učio o bitkama, evo šta se tamo desilo (VIDEO)
Najnovije vesti iz Ruske Federacije tiču se onoga što je uradio Vladimir Putin, predsednik Rusije.
27. 04. 2026. u 19:34
Drama u Vašingtonu: Melanija ugledala sporno ime na papiru, pa prebledela - evo šta je zapravo pisao na cedulji
MISTERIOZNI komadić papira izazvao je brojne komentare nakon incidenta sa pucnjavom na večeri Udruženja dopisnika Bele kuće u Vašingtonu.
27. 04. 2026. u 10:00
Komentari (0)