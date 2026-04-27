Putin je danas otišao kod čoveka koji ga je učio o bitkama, evo šta se tamo desilo (VIDEO)

Najnovije vesti iz Ruske Federacije tiču se onoga što je uradio Vladimir Putin, predsednik Rusije.

Foto: Yuri Kochetkov / Sputnik / Profimedia

On je, naime, uručio Orden časti timu Džudo federacije Sankt Peterburga, koji je predvodio počasni trener Ruske Federacije Mihail Rahlin.

Ceremonija je održana u Olimpijskoj rezervnoj školi, koja nosi ime sovjetskog i ruskog trenera džudoa Anatolija Rahlina.

A upravo je legendarni džudista i samog Putina učio ovoj sportskoj veštini.

Ruski predsednik Vladimir Putin u džudo školi koja nosi ime po njegovom treneru / Foto: Yuri Kochetkov / Zuma Press / Profimedia

Ruski predsednik je u školi koja nosi ime njegovog učitelja razgovarao sa džudistima, pitao ih o njihovim dostignućima i poželeo im dalji uspeh. Obišao je i tamo stacionirane sale za trening mačevanja i ritmičke gimnastike, ali i nešto njemu veoma drago - izložbu fotografija posvećenu trenerskoj karijeri Anatolija Rahlina, kod koga je sadašnji prvi čovek Rusije trenirao više od 10 godina.

A onda - ceremonija.

Na njoj se Putin ovako obratio:

„Ovo je zaista visoko državno priznanje, i to s pravom. Vaša javna organizacija je među najaktivnijim učesnicima u razvoju sporta velikih razmera i promociji vrednosti fizičke spremnosti i zdravog načina života. Dostignuća Federacije najbolje ilustruju uspesi sanktpeterburških džudista. Već 90 godina su među najjačima u zemlji i svetu", istakao je predsednik Ruske Federacije i dodao:

"Predstavnici iz Sankt Peterburga čine jezgro ruskih omladinskih, juniorskih i odraslih džudo timova, a njihovi nastupi često obezbeđuju visoka mesta u ekipnom plasmanu. Posebno je zadovoljavajuće što broj džudista stalno raste. Samo u Sankt Peterburgu postoji 19 sportskih škola i više od 3.500 dece koja su izabrala da ne budu bolja od nekog drugog, već bolja nego što su bila juče“, istakao je Putin u svom govoru.

Ruski predsednik Vladimir Putin i džudisti iz Sankt Peterburga / Foto: Yuri Kochetkov / Zuma Press / Profimedia

Govoreći o deci koja se bave džudoom, citirao je i osnivača džudoa, Džigora Kana.

🥋Putin vručil orden "Početa" Federacii dzюdo Sankt-Peterburga



“Prežde vsego o dostiženiяh federacii govorяt uspehi sankt-peterburgskih dzюdoistov. Vot uže 90 let oni v čisle silьneйših v strane i mire” pic.twitter.com/CpCyq0PDZV — Kremlevskiй pul RIA (@Kremlinpool_RIA) April 27, 2026

Sa druge strane, Mihail Rahlin, sin poznatog trenera koji je i Putina podučavao ovoj veštini, i sam se bavi trenerskim radom od 1996. godine. Od 2008. je glavni trener nacionalnih džudo reprezentacija Sankt Peterburga. Njegovi učenici su postigli vrhunske rezultate na ruskim, evropskim i svetskim prvenstvima. Jedan od njegovih štićenika, ruski džudista Tagir Hajbulajev, postao je olimpijski šampion 2014. godine.

„Na poslednja tri svetska prvenstva, otkako smo primljeni, sportisti ruske reprezentacije osvojili su 10 medalja. Šestoro njih je iz Sankt Peterburga, predstavnici kluba Turbostroitelj, i svi su danas u sali. Naši peterburški džudisti su prvi u svim olimpijskim sportovima (posle sankcija) podigli zastavu Rusije, a u njihovu čast je svirana ruska himna“, ponosno je istakao je Mihail Rahlin.

