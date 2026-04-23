Ostali sportovi

Rusija "raznela" Nemice! Prvi put od početka rata u Ukrajini okršaj je bio "bez rukavica"

Новости онлине

23. 04. 2026. u 13:30

Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali... Rusi se polako vraćaju i - prvi put su za rivala imali i svoje velike protivnike na međunarodnoj sceni - aNemačka se u tom sportskom okršaju nije dobro provela.

Русија разнела Немице! Први пут од почетка рата у Украјини окршај је био без рукавица

Foto: Depositphotos / Prehistorik

Ruskim i beloruskim sportistima je bilo potpuno zabranjeno učešće na brojnim takmičenjima, a tamo gde su ih puštali, to je omogućeno samo pojedincima i, do skora, isključivo ako se odreknu nastupa pod ruskom zastavom, himnom i ostalim državnim obeležjima.

Počelo je to sad malo da popušta, uglavnom u mlađim starosnim kategorijama, ali su u vaterpolu, prvi put posle četiri godine, Rusi konačno mogli da zaigraju i na najvećoj sceni:

Ženska vaterpolo reprezentacija Rusije deklasirala je Nemačku u utakmici Druge divizije Svetskog kupa, koje se održava na Malti.

Utakmica je završena rezultatom 26:4.

Pobednik turnira, koji traje do 26. aprila, obezbediće mesto na Svetskom kupu Prve divizije 2027. godine, ali ne samo to - Rusi se nadaju da će biti među dve najbolje plasirane ekipe, jer one idu na završni turnir Svetskog kupa, koji će se održati u Sidneju, u Australiji, od 22. do 26. jula.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

"Samoubistvo supersile": Poznati istoričar surovo opisao Trampovo vođenje SAD

SLAVNI američki istoričar Timoti Šnajder gostovao je na Si En Enu kod Kristijane Amanpur, gde je bez rukavica analizirao prvu godinu mandata Donalda Trampa. Šnajder, stručnjak za autoritarne režime, objasnio je svoj koncept "samoubistva supersile", tvrdeći da SAD svesno povlači poteze koji državu čine drastično slabijom nego što bi trebalo da bude.

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Najzgodnija prevarantkinja 21. veka donela šok-odluku! Svet je zatečen, posle najnovijeg skandala je nestala, a sada...

"Najzgodnija prevarantkinja 21. veka" donela šok-odluku! Svet je zatečen, posle najnovijeg skandala je nestala, a sada...