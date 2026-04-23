Rusija "raznela" Nemice! Prvi put od početka rata u Ukrajini okršaj je bio "bez rukavica"

Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali... Rusi se polako vraćaju i - prvi put su za rivala imali i svoje velike protivnike na međunarodnoj sceni - aNemačka se u tom sportskom okršaju nije dobro provela.

Ruskim i beloruskim sportistima je bilo potpuno zabranjeno učešće na brojnim takmičenjima, a tamo gde su ih puštali, to je omogućeno samo pojedincima i, do skora, isključivo ako se odreknu nastupa pod ruskom zastavom, himnom i ostalim državnim obeležjima.

Počelo je to sad malo da popušta, uglavnom u mlađim starosnim kategorijama, ali su u vaterpolu, prvi put posle četiri godine, Rusi konačno mogli da zaigraju i na najvećoj sceni:

Ženska vaterpolo reprezentacija Rusije deklasirala je Nemačku u utakmici Druge divizije Svetskog kupa, koje se održava na Malti.

Utakmica je završena rezultatom 26:4.

Pobednik turnira, koji traje do 26. aprila, obezbediće mesto na Svetskom kupu Prve divizije 2027. godine, ali ne samo to - Rusi se nadaju da će biti među dve najbolje plasirane ekipe, jer one idu na završni turnir Svetskog kupa, koji će se održati u Sidneju, u Australiji, od 22. do 26. jula.

