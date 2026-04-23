Ostali sportovi

"Vi ste kukavice"! Vladimir Putin grmi kao nikad pre, izneo sav "prljav veš"

Новости онлине

23. 04. 2026. u 13:20

RUSIJA je i dalje uglavnom zabranjena kada su sportska takmičeanja u pitanju. Naročito, ona koja imaju veći značaj!

Ви сте кукавице! Владимир Путин грми као никад пре, изнео сав прљав веш

Foto: AP

Podsećanja radi, odlukom MOK iz 2022. godine i na inicijativu Tomasa Baha ruski sportisti, klubovi i reprezentativne selekcije svih uzrasta i u svim sportovima suspendovani su iz međunarodnih takmičenja, posle početka Specijalne vojne operacije vojske Rusije u Ukrajini.

Ova ograničenja su počela da se ublažavaju tek nakon što je Kirsti Koventri iz Zimbabvea preuzela dužnost predsednice Međunarodnog olimpijskog komiteta. Rusi pišu i da je mandat Nemca Tomasa Baha od 2013. do 2025. na čelu MOK bio prožet brojnim aferama, korupcijom i skandalima.

A predsednik Rusije Vladimir Putin ponašanje prethodnog rukovodstva MOK na čelu sa Tomasom Bahom nazvao je sramotnim i kukavičkim. Šef ruske države Vladimir Putin dao je zanimljivu izjavu tokom uručivanja državnih nagrada sportistima i predstavnicima Ruske bokserske federacije.

- Vaš učinak i rezultati su značajan doprinos potvrđivanju liderske pozicije Rusije u globalnom sportu, snažne i nepokolebljive pozicije, uprkos beskrupuloznim pokušajima da se ona oslabi - rekao je Vladimir Putin i nastavio:

- Sramno, rekao bih kukavičko, politički motivisano ponašanje prethodnog rukovodstva Međunarodnog olimpijskog komiteta nanelo je ogromnu štetu olimpijskom pokretu i samim principima olimpizma. Selektivne sankcije protiv ruskih sportista, navodno osuđujući akcije Rusije u zaštiti našeg naroda i naših interesa u sukobu u Ukrajini, uz potpuno ignorisanje brojnih drugih sličnih tragičnih oružanih sukoba širom sveta, samo su razotkrile korupciju i političku pristrasnost značajnog dela međunarodnih sportskih zvaničnika.

Podsećanja radi, predsednik Rusije Vladimir Putin uručio je državna odlikovanja  Umaru Kremljovu, predsedniku Međunarodne bokserske asocijacije (IBA), šampionu UFC-a Petru Janu i redovnom šampionu WBA verzije Muratu Gasjevu. Ceremonija je održana 22. aprila u Katarininskoj dvorani Kremlja.

Umar Kremljov i trostruki svetski šampion u boksu Muslim Gadžimagomedov odlikovani su Ordenom prijateljstva. Bokseri Nune Asatrijan, Džambulat Bižamov, Elena Gapešina, Murat Gasjev, Saltanat Medenova, Ismail Mucolgov, Ilja Popov, David Surov, Anastasija Šamonova i Vsevolod Šumkov, borci UFC-a Šarabutdin Atajev i Petr Jan i generalni sekretar Ruske bokserske federacije Aleksandar Bespućin odlikovani su Ordenom za zasluge za otadžbinu, 2. stepena.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Najzgodnija prevarantkinja 21. veka donela šok-odluku! Svet je zatečen, posle najnovijeg skandala je nestala, a sada...
Tenis

0 15

"Najzgodnija prevarantkinja 21. veka" donela šok-odluku! Svet je zatečen, posle najnovijeg skandala je nestala, a sada...

Njena životna priča je pomalo nestvarna. Uostalom, filmski deluje scenario: teniserka nestaje s terena bez pozdrava, bez saopštenja, bez reči zbogom. Svet saznaje da je penzionisana tek kad joj je uklonjeno ime sa liste aktivnih igrača i to od strane Agencije za integritet tenisa. Telefoni isključeni — i njen, i očev, i majčin. Mediji špekulišu o bekstvu. Poslednji meč odigrala je u drugom kolu Majami opena protiv Ige Švjontek u martu 2024. Tako se, tiho i misteriozno, u maju iste godine završila karijera Kamile Đorđi — a tek onda je počela prava priča.

22. 04. 2026. u 20:01

Svet

0 0

"Samoubistvo supersile": Poznati istoričar surovo opisao Trampovo vođenje SAD

SLAVNI američki istoričar Timoti Šnajder gostovao je na Si En Enu kod Kristijane Amanpur, gde je bez rukavica analizirao prvu godinu mandata Donalda Trampa. Šnajder, stručnjak za autoritarne režime, objasnio je svoj koncept "samoubistva supersile", tvrdeći da SAD svesno povlači poteze koji državu čine drastično slabijom nego što bi trebalo da bude.

23. 04. 2026. u 09:20

Društvo

0 0

Posle vesti da se ukida dečji program RTS-a, stiglo saopštenje: "Ko želi da razume - shvatiće"

"UPRAVNI odbor neće donositi odluke vodeći se glasnoćom pojedinih profila na društvenim mrežama, već isključivo interesom javnog servisa i građana Srbije. Upravo zato ostajemo posvećeni odgovornom upravljanju, transparentnosti i unapređenju programa. Istina nije stvar interpretacije. Ona je stvar činjenica. A činjenice su, u ovom slučaju, nedvosmislene."

22. 04. 2026. u 20:05

Ostali sportovi

0 2

Rusija "raznela" Nemice! Prvi put od početka rata u Ukrajini okršaj je bio "bez rukavica"

Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali... Rusi se polako vraćaju i - prvi put su za rivala imali i svoje velike protivnike na međunarodnoj sceni - aNemačka se u tom sportskom okršaju nije dobro provela.

23. 04. 2026. u 13:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Kijanje, suzenje očiju i loš san – kako prekinuti začarani krug ALERGIJE?

Kijanje, suzenje očiju i loš san – kako prekinuti začarani krug ALERGIJE?