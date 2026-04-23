"Vi ste kukavice"! Vladimir Putin grmi kao nikad pre, izneo sav "prljav veš"
RUSIJA je i dalje uglavnom zabranjena kada su sportska takmičeanja u pitanju. Naročito, ona koja imaju veći značaj!
Podsećanja radi, odlukom MOK iz 2022. godine i na inicijativu Tomasa Baha ruski sportisti, klubovi i reprezentativne selekcije svih uzrasta i u svim sportovima suspendovani su iz međunarodnih takmičenja, posle početka Specijalne vojne operacije vojske Rusije u Ukrajini.
Ova ograničenja su počela da se ublažavaju tek nakon što je Kirsti Koventri iz Zimbabvea preuzela dužnost predsednice Međunarodnog olimpijskog komiteta. Rusi pišu i da je mandat Nemca Tomasa Baha od 2013. do 2025. na čelu MOK bio prožet brojnim aferama, korupcijom i skandalima.
A predsednik Rusije Vladimir Putin ponašanje prethodnog rukovodstva MOK na čelu sa Tomasom Bahom nazvao je sramotnim i kukavičkim. Šef ruske države Vladimir Putin dao je zanimljivu izjavu tokom uručivanja državnih nagrada sportistima i predstavnicima Ruske bokserske federacije.
- Vaš učinak i rezultati su značajan doprinos potvrđivanju liderske pozicije Rusije u globalnom sportu, snažne i nepokolebljive pozicije, uprkos beskrupuloznim pokušajima da se ona oslabi - rekao je Vladimir Putin i nastavio:
- Sramno, rekao bih kukavičko, politički motivisano ponašanje prethodnog rukovodstva Međunarodnog olimpijskog komiteta nanelo je ogromnu štetu olimpijskom pokretu i samim principima olimpizma. Selektivne sankcije protiv ruskih sportista, navodno osuđujući akcije Rusije u zaštiti našeg naroda i naših interesa u sukobu u Ukrajini, uz potpuno ignorisanje brojnih drugih sličnih tragičnih oružanih sukoba širom sveta, samo su razotkrile korupciju i političku pristrasnost značajnog dela međunarodnih sportskih zvaničnika.
Podsećanja radi, predsednik Rusije Vladimir Putin uručio je državna odlikovanja Umaru Kremljovu, predsedniku Međunarodne bokserske asocijacije (IBA), šampionu UFC-a Petru Janu i redovnom šampionu WBA verzije Muratu Gasjevu. Ceremonija je održana 22. aprila u Katarininskoj dvorani Kremlja.
Umar Kremljov i trostruki svetski šampion u boksu Muslim Gadžimagomedov odlikovani su Ordenom prijateljstva. Bokseri Nune Asatrijan, Džambulat Bižamov, Elena Gapešina, Murat Gasjev, Saltanat Medenova, Ismail Mucolgov, Ilja Popov, David Surov, Anastasija Šamonova i Vsevolod Šumkov, borci UFC-a Šarabutdin Atajev i Petr Jan i generalni sekretar Ruske bokserske federacije Aleksandar Bespućin odlikovani su Ordenom za zasluge za otadžbinu, 2. stepena.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
Iznenađenje! Šta uradi Đere na turniru u Rimu
23. 04. 2026. u 15:25
VAŽAN GOST IZ AMERIKE: Sportski savez Srbije posetio Paolo Zampoli
23. 04. 2026. u 15:19
"Grobari" u euforiji! KK Partizan spremio još jednu spektakularnu vest!
23. 04. 2026. u 15:05
Borba za drugo mesto se zahuktava: Partizan bez kapitena na "Karađorđu"
U nastavku Superlige Srbije fudbaleri Vojvodine će danas u Novom Sadu od 17 časova dočekati Partizan.
22. 04. 2026. u 09:39
Rusija "raznela" Nemice! Prvi put od početka rata u Ukrajini okršaj je bio "bez rukavica"
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali... Rusi se polako vraćaju i - prvi put su za rivala imali i svoje velike protivnike na međunarodnoj sceni - aNemačka se u tom sportskom okršaju nije dobro provela.
23. 04. 2026. u 13:30
"Potvrđena idiotkinja!" Rus izvređao Melonijevu, Italija uputila protest: "Fašistički ološ, izdala birače"
ITALIJA je uputila oštar protest Rusiji nakon uvredljivih izjava ruskog TV voditelja na račun premijerke Đorđe Meloni, dok joj je predsednik države pružio podršku i osudio skandalozne komentare.
22. 04. 2026. u 08:44
