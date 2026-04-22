Vladimir Putin odlikovao velikog prijatelja Srbije! Predsednik Rusije doneo hitnu odluku

Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, ili "specijalna vojna operacija" kako to zove Ruska Federacija, u sportskom smislu bila sklonjena sa međunarodne scene, osim nekoliko izuzetaka. Ali, najnovije vesti vezane za ruski sport - tiču se upravo podviga u međunarodnim vodama.

Naime, gotovo svi vodeći ruski mediji danas javljaju da je predsednik Rusije Vladimir Putin doneo odluku o nekoliko odlikovanja.

Jedno od njih pripalo je velikom prijatelju Srbije, Umaru Kremljevu, predsedniku Međunarodne bokserske asocijacije (IBA).

Kremljev nikada nije skrivao naklonost koju ima ka našoj zemlji i srpskom boksu, a na temeljima te vere u bratske odnose izgrađuju se i sve čvršće veze Srba i Rusa.

Tako su naši bokserski reprezentativci nedavno bili u Sočiju i ukrstili rukavice sa ruskim državnim timom, a spektakl u vidu revanša sledi u Loznici 29. maja 2026. godine. U direktnom TV prenosu na "TV Arena fajt" u legendarnoj hali “Lagator” na delu će biti vrhunski mladi asovi domaćeg i ruskog boks ringa.

Revijalni duel Srbije i Rusije u Loznici biće održan je po olimpijskim bokserskim pravilima, ukupno jedanaest borbi, sa mečevima koji se sastoje od tri runde od po tri minuta.

Kremljev, koji opstaje i dobro vodi svetski boks i u godinama najžešćih sankcija uvedenim Rusima, nije bio jedini odlikovani.

Putin je njemu dao Orden prijateljstva, a Ordenom „Za zasluge pred otadžbinom“ IV stepena ruski predsednk je odlikovao nekadašnjeg olimpijskog šampiona Valerija Kamenskog, sada potpredsednika hokejaške KHL lige, zaduženog za razvoj tog sporta.

Putinovim ukazom, MMA borac Petr Jan i bokser Murat Gasijev odlikovani su Ordenom „Za zasluge pred otadžbinom, 2. stepena“ za razvoj fizičke kulture i sporta.

Nagrade su takođe uručene Aleksandru Bespućinu, generalnom sekretaru Ruske bokserske federacije, a dobili su ih i bokserka Nune Asatrijan, ali su oredni pripali i njenim kolegama i koleinicama Šarabutdinu Atajevu, Džambulatu Bižamovu, Jeleni Gapešinoj, Saltanat Medenovoj, Ismailu Mucolgovu, Ilji Popovu, Davidu Surovu, Anastasiji Šamonovoj i Vsevolodu Šumakovu.

Aktuelni svetski šampion Svetske bokserske asocijacije, Muslim Gadžimagomedov, odlikovan je Ordenom prijateljstva.

