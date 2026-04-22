Rusija dobila nove sjajne vesti iz Srbije! Rusi ovo nisu mogli ni da sanjaju

22. 04. 2026. u 15:06

Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, ili "specijalna vojna operacija" kako to zove Ruska Federacija, u sportskom smislu bila sklonjena sa međunarodne scene, osim nekoliko izuzetaka. Ali najnovije vesti su potpuno drugačije.

Русија добила нове сјајне вести из Србије! Руси ово нису могли ни да сањају

Foto: Depositphotos / violin

Naime, gotovo svi vodeći ruski mediji danas javljaju da je Srbija zemlja u kojoj se desila prava ruska sportska renesansa.

Uz jedan istorijski događaj za ruski, a i svetski sport.

"Novosti" su vas juče već izvestile da je u Vrnjačkoj Banji, srpskoj prestonici turizma, na FIDE Svetskom prvenstvu za mlade u ubrzanom i brzopoteznom u šahu, Roman Šogdžijev, Rus koji ima samo 11 godina, postao je prvak sveta u konkurenciji do 18 godina starosti.

Ali, to nije sve.

Na ovom takmičenju učestvovalo je 450 mladih igrača iz 40 nacionalnih federacija, a Rusi su danas naročito ponosni:

Sa radošću tamošnji mediji javljaju svojoj javnosti: 

Ruska reprezentacija je na Svetskom prvenstvu u Srbiji zauzela prvo mesto, osvojivši 15 medalja.

Od toga, sedam je bilo zlatnih, tri srebrne i pet bronzanih.

Naročito su ponosni na tri nova prvaka sveta koje je dala upravo Ruska Federacija, a uz pomenuto "rusko čudo", Romana Šogdžijeva koji je u konkurenciji do 18 godina kao 11-godišnjak osvojio nestvarnih devet bodova od 11 mogućih, zlatom su se pored ostalih okitili i:

Fjdor Sideljnikov (šampion sveta u uzrastu do 10 godina)

Danil Kaminskij (do 12 godina)

David Kaufman (do 16 godina)

Ali, nisu oni jedini izvodili čuda... bilo je i sjajnih Srba!


Šestodnevni takmičarski program završen je dvodnevnim takmičenjem u brzopoteznom šahu u kome su se šahisti takmičili u 11 kola, sa tempom igre 3 minuta za partiju i 2 sekunde za svaki odigran potez. Mladi šahisti takmičili su se u šest starosnih kategorija, kod dečaka i devojčica.

A među njima...

Boris Jakšić, mladi šahista iz Srbije / Foto: Šahovski savez Srbije

BORIS JAKŠIĆ TREĆI NA SVETU U UBRZANOM ŠAHU

U prvom delu šestodnevnog programa na takmičenju u ubrzanom šahu bronzanu medalju osvojio je mladi šahista iz Novog Sada Boris Jakšić, u konkurenciji do 8 godina sa osvojenih 7,5 poena.


Uspeh su postigli i Aleksandar Kutanjac i Aleksa Avramović osvojivši srebro i bronzu na 1. FIDE Svetskom brzopoteznom prvenstvu u rešavanju šahovskih problema, dok su na Međunarodnom ekipnom turniru u ubrzanom šahu, timovi Srbije osvojili dve bronze (kategoriji do 10 i do 14 godina).

