Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, ili "specijalna vojna operacija" kako to zove Ruska Federacija, u sportskom smislu bila sklonjena sa međunarodne scene, osim nekoliko izuzetaka. Ali najnovije vesti su potpuno drugačije.

Naime, gotovo svi vodeći ruski mediji danas javljaju da je Srbija zemlja u kojoj se desila prava ruska sportska renesansa.

Uz jedan istorijski događaj za ruski, a i svetski sport.

"Novosti" su vas juče već izvestile da je u Vrnjačkoj Banji, srpskoj prestonici turizma, na FIDE Svetskom prvenstvu za mlade u ubrzanom i brzopoteznom u šahu, Roman Šogdžijev, Rus koji ima samo 11 godina, postao je prvak sveta u konkurenciji do 18 godina starosti.

Ali, to nije sve.

Roman Šogdžiev, 11 let, čempion mira po blicu sredi юnošeй do 18 let. Uroženec Kalmыkii, živet v Moskve. Samый юnый meždunarodnый master v istorii šahmat, polučil v 10 let. Iz 14 pervыh na эtom pervenstve mira 4 iz Rossii, 2 iz Uzbekistana, 1 iz Ispanii i 7 iz Kazahstana. pic.twitter.com/FiZMg31sfG — Papa Prislal (@PapaPrislal) April 21, 2026

Na ovom takmičenju učestvovalo je 450 mladih igrača iz 40 nacionalnih federacija, a Rusi su danas naročito ponosni:

Sa radošću tamošnji mediji javljaju svojoj javnosti:

Ruska reprezentacija je na Svetskom prvenstvu u Srbiji zauzela prvo mesto, osvojivši 15 medalja.

Od toga, sedam je bilo zlatnih, tri srebrne i pet bronzanih.

Naročito su ponosni na tri nova prvaka sveta koje je dala upravo Ruska Federacija, a uz pomenuto "rusko čudo", Romana Šogdžijeva koji je u konkurenciji do 18 godina kao 11-godišnjak osvojio nestvarnih devet bodova od 11 mogućih, zlatom su se pored ostalih okitili i:

Fjdor Sideljnikov (šampion sveta u uzrastu do 10 godina)

Danil Kaminskij (do 12 godina)

David Kaufman (do 16 godina)

Ali, nisu oni jedini izvodili čuda... bilo je i sjajnih Srba!



Šestodnevni takmičarski program završen je dvodnevnim takmičenjem u brzopoteznom šahu u kome su se šahisti takmičili u 11 kola, sa tempom igre 3 minuta za partiju i 2 sekunde za svaki odigran potez. Mladi šahisti takmičili su se u šest starosnih kategorija, kod dečaka i devojčica.

A među njima...

Boris Jakšić, mladi šahista iz Srbije / Foto: Šahovski savez Srbije

BORIS JAKŠIĆ TREĆI NA SVETU U UBRZANOM ŠAHU

U prvom delu šestodnevnog programa na takmičenju u ubrzanom šahu bronzanu medalju osvojio je mladi šahista iz Novog Sada Boris Jakšić, u konkurenciji do 8 godina sa osvojenih 7,5 poena.



Uspeh su postigli i Aleksandar Kutanjac i Aleksa Avramović osvojivši srebro i bronzu na 1. FIDE Svetskom brzopoteznom prvenstvu u rešavanju šahovskih problema, dok su na Međunarodnom ekipnom turniru u ubrzanom šahu, timovi Srbije osvojili dve bronze (kategoriji do 10 i do 14 godina).

