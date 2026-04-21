Rusi slave! Rusija dobila sjajnu vest iz Srbije

Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, ili "specijalna vojna operacija" kako to zove Ruska Federacija, u sportskom smislu bila sklonjena sa međunarodne scene, osim nekoliko izuzetaka. Ali najnovije vesti su potpuno drugačije.

Naime, gotovo svi vodeći ruski mediji danas javljaju da je Srbija zemlja u kojoj se desio jedan istorijski događaj za ruski sport.

Upravo u našoj zemlji dogodilo se pravo malo, a zapravo veliko čudo:

U Vrnjačkoj Banji, srpskoj prestonici turizma, održano je FIDE Svetsko prvenstvo za mlade u ubrzanom i brzopoteznom u šahu.

Na ovom takmičenju učestvovalo je 450 mladih igrača iz 40 nacionalnih federacija, a čudo nad čudima izveo je mladi Rus.

Roman Šogdžijev, koji ima samo 11 godina, postao je prvak sveta u konkurenciji do 18 godina starosti.

Roman Šogdžiev, 11 let, čempion mira po blicu sredi юnošeй do 18 let. Uroženec Kalmыkii, živet v Moskve. Samый юnый meždunarodnый master v istorii šahmat, polučil v 10 let. Iz 14 pervыh na эtom pervenstve mira 4 iz Rossii, 2 iz Uzbekistana, 1 iz Ispanii i 7 iz Kazahstana. pic.twitter.com/FiZMg31sfG — Papa Prislal (@PapaPrislal) April 21, 2026

Pritom, prošle godine je, tada desetogodišnji šahista, osvojio turnir RADNICKICHESS u Beogradu i time stekao normu za zvanje međunarodnog majstora u šahu. Zahvaljujući tome, ovaj mladi Rus je baš na srpskom tlu postao najmlađi međunarodni majstor u istoriji – samo 10 godina, tri meseca i 21 dana posle rođenja (prethodni rekord je pripadao Argentincu Faustinu Oru - 10 godina, 8 meseci i 16 dana).

Sada je otišao korak dalje - i to kakav korak: kao 11-godišnjak je postao prvak sveta u konkurenciji maloletnih lica, dakle rivali su mu bili i po sedam godina stariji momci.

Ko zna, jednog dana, kada Roman Šogdžijev možda postane i apsolutni svetski šampion u šahu, moći će sa ponosom da se u Srbiji kaže - "taj je kod nas postao najmlađi majstor, a i izveo je potom ono čudo u Vrnjačkoj Banji".

Desяtiletniй rossiйskiй šahmatist Roman Šogdžiev voйdet v knigi rekordov Ginnessa i Rossii kak samый юnый meždunarodnый master. Zvanie prisvoeno emu sovetom FIDE pic.twitter.com/uORX6tNkd9 — Tretiй Učenik Štirlica (@TStirlica89368) July 22, 2025

Ali, nije on jedini izvodio čuda... bilo je i sjajnih Srba!



Šestodnevni takmičarski program završen je dvodnevnim takmičenjem u brzopoteznom šahu u kome su se šahisti takmičili u 11 kola, sa tempom igre 3 minuta za partiju i 2 sekunde za svaki odigran potez. Mladi šahisti takmičili su se u šest starosnih kategorija, kod dečaka i devojčica, a najuspešnija je bila ekipa Rusije sa 15 osvojenih medalja, od kojih 7 zlatnih, 3 srebrne i 5 bronzanih, a zatim mladi šahisti Kazahstana sa 4 zlatne, 3 srebrne i 3 bronzane medalje.

Na završnoj svečanosti prilikom dodele pehara, medalja, diploma i nagrada koje je pripremio organizator, Šahovski savez Srbije, prisutnima su se obratili Saša Jevtić, direktor turnira, Ozgur Solakoglu, predstavnik Međunarodne šahovske federacije, zatim Boban Đurović, predsednik opštine Vrnjačka Banja, i na samom kraju, Andrija Jorgić, predsednik Šahovskog saveza Srbije, koji je zatvorio takmičenje.

Direktor turnira Saša Jevtić u svom obraćanju izrazio je zahvalnost Šahovskom savezu Srbije na poverenju koje mu je ukazano da vodi ovaj veliki i značajan projekat, zatim FIDE i njegovim predstavnicima na pravovremenoj komunikaciji tokom priprema i organizacije turnira, kao i timu arbitara na čelu sa Nenadom Dorićem za profesionalno obavljanje ovog izuzetno odgovornog posla.



Ozgur Solakoglu je u svom izlaganju istakao da smo proteklih dana bili svedoci neverovatnog borbenog duha, kreativnosti i hrabrosti naših mladih igrača koji su pokazali svetu kako izgleda budućnost šaha — brza, neustrašiva i puna strasti.



- Ovo prvenstvo obogatila su dva izuzetna sporedna događaja: Svetsko prvenstvo u brzinskom rešavanju za kadete i omladince i Međunarodno ekipno prvenstvo u brzom šahu za mlade. Oba događaja su postigla veliki uspeh i dodala još više uzbuđenja, timskog duha i inspiracije ovom divnom nedeljom. Našim dobitnicima medalja i nagrada — čestitamo. Vaš trud i posvećenost doveli su vas danas ovde. Nosite svoje medalje ponosno.Svim učesnicima — ne samo šampionima — impresionirali ste nas svojom energijom, fer plejom i ljubavlju prema igri. Svako od vas doprineo je duhu ovog događaja.Takođe želim da izrazim iskrenu zahvalnost Ministarstvu sporta i Opštini Vrnjačka Banja za njihovu snažnu podršku i saradnju. Njihova posvećenost učinila je ovo prvenstvo i njegove sporedne događaje zaista izuzetnim, poručio je Solakoglu.







- Nadam se da ćete poneti lepe uspomene iz našeg mesta i da ćete se u budućnosti vratiti ponovo, ne samo kao takmičari, već i gosti. Hvala Šahovskom savezu Srbije i gospodinu Jorgiću što je doneo odluku da Vrnjačka Banja ponovo bude domaćin jednog ovakvog takmičenja, rekao je Đurović.



Predsednik Šahovskog saveza Srbije, Andrija Jorgić proglasio je ovo takmičenje završenim i zahvalio svima na učešću.

- Čestitam svim pobednicima i dobitnicima, a onima koji nisu slavili ovih dana, slaviće neki drugi put. Želim Vam svima srećan put sa željom da se što pre vratite i da se družimo ponovo .Ponosan sam na sve koji su učestvovali na ovom turniru, i idemo u nove šahovske pobede, poručio je Jorgić.



Pehare i medalje pobednicima dodelili su i Vadim Cypin, zamenik glavnog sudije, kao i Đorđe Rašić, generalni menadžer Zepter Srbija. Boris Jakšić, mladi šahista iz Srbije / Foto: Šahovski savez Srbije

BORIS JAKŠIĆ TREĆI NA SVETU U UBRZANOM ŠAHU

U prvom delu šestodnevnog programa na takmičenju u ubrzanom šahu bronzanu medalju osvojio je mladi šahista iz Novog Sada Boris Jakšić, u konkurenciji do 8 godina sa osvojenih 7,5 poena.





