Šta mu bi? Najbolji sportista Srbije doživeo totalno pomračenje uma usred Albanije

Drama na Evropskom prvenstvu Tirani!

Aleksandar Komarov (26), rvač srpske reprezentacije i aktuelni prvak sveta, nije bio na očekivanom nivou na Evropskom prvenstvu koje se održava u Tirani. U prvoj rundi turnira do 87 kilograma u rvanju grčko-rimskim stilom, Komarova je porazio Ihar Jaraševič iz Rusije rezultatom 5-2.

Komarov je bio potpuno razočaran svojim nastupom i umalo je napravio ogromnu grešku. I tada je došlo do totalnog pomračenja uma. Naime, najbolji sportista Srbije za 2025. godinu je posle poraza klekao na strunjaču i krenuo da skida patike. Simbolični gest ostavljanja rvačkih patikana strunjači se u svetu rvanja smatra povlačenjem – odlaskom u penziju.

Međutim, trener srpskog reprezentativca je na vreme reagovao i sprečio 26-godišnjaka iz Sankt Peterburga da napravi nepromišljenu reakciju. Ispratio je Komarova sa borilišta, a kada se srpski as "ohladio", na srpskom i engleskom jeziku se pismeno obratio javnosti na društvenim mrežama.

- Nažalost, danas sam se suočio sa svojom slabošću koju nisam uspeo da savladam. Postoje padovi i izgaranje. Dugo sam bio na vrhu, a moja borba je, u suštini, strpljenje koje se sada iscrpelo. Ali život je takav: Bog ne daje iskušenja koja ne možemo da podnesemo. Ne završavam svoju karijeru — moj put se nastavlja. Hvala trenerima Srbije i Savezu na podršci u svakoj situaciji. Znam da će prihvatiti svaku moju odluku i iskreno sam im zahvalan. Izvinjavam se zbog svog stanja i emocija. Ovo nije baš tipično za mene, ali u životu postoje padovi posle kojih se čini da je sve gotovo… Ipak, ovo nije kraj”, napisao je Komarov.

Ko je Aleksandar Komarov?

Za razliku od većine rvača koji se takmiče pod srpskom zastavom i nisu imali gotovo nikakve dodirne tačke sa Srbijom do dolaska u nacionalnu selekciju ove zemlje, ključan događaj da Komarov promeni „sportsko državljanstvo“ bilo je Svetsko prvenstvo za mlađe seniore (23) u Beogradu 2021.

Tu je Komarov upoznao srpsku rvačicu Nevenu Vulović, sa kojom se kasnije venčao i osnovao porodicu sa kojom živi u Kragujevcu.

Na tom takmičenju okitio se zlatom, a po dve zlatne medalje je osvojio na SP za juniore i kadete, kao i na EP za juniore i kadete.

Kao reprezentativac Srbije osvojio je zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu u Zagrebu 2025. Sa EP ima zlato iz Bukurešta 2024. i bronzu iz Bratislave 2025. Osvojio je bronzano odličje i na Gran priju u Zagrebu 2024.

