Maestralno: Kakav start Svetskog kupa u boksu za Srbiju

Srpska bokserka Sara Ćirković plasirala se u osminu finala Svetskog kupa u organizaciji Svetskog boksa, pošto je danas u brazilskom gradu Foz do Iguasu u prvom kolu u kategoriji do 54 kilograma savladala Argentinku Melani Martinez 5:0.

FOTO: BSS

Ćirković (21) će u sredu u osmini finala boksovati protiv domaće predstavnice Tatijane de Žezus.

"Obe rivalke se odlično poznaju s obzirom na to da su tokom kampa u Foz do Iguasu već sparingovale. Ovaj Svetski kup nosi ogroman značaj - ne samo zbog medalja, već i zbog bodova za rang listu Svetskog boksa, koja će igrati ključnu ulogu u određivanju nosilaca na najvećim takmičenjima, uključujući i Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028", saopšteno je iz BSS.



Druga predstavnica Srbije na Svetskom kupu u Brazilu, Kristina Kuluhova će u sredu boksovati u lakoj kategoriji (do 60 kg) sa Japankom Ajakom Taguči.



Turnir u Brazilu je okupio 342 takmičara iz 47 zemalja. Finalne borbe zakazane su za 25. april.

