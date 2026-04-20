Maestralno: Kakav start Svetskog kupa u boksu za Srbiju
Srpska bokserka Sara Ćirković plasirala se u osminu finala Svetskog kupa u organizaciji Svetskog boksa, pošto je danas u brazilskom gradu Foz do Iguasu u prvom kolu u kategoriji do 54 kilograma savladala Argentinku Melani Martinez 5:0.
Ćirković (21) će u sredu u osmini finala boksovati protiv domaće predstavnice Tatijane de Žezus.
"Obe rivalke se odlično poznaju s obzirom na to da su tokom kampa u Foz do Iguasu već sparingovale. Ovaj Svetski kup nosi ogroman značaj - ne samo zbog medalja, već i zbog bodova za rang listu Svetskog boksa, koja će igrati ključnu ulogu u određivanju nosilaca na najvećim takmičenjima, uključujući i Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028", saopšteno je iz BSS.
Druga predstavnica Srbije na Svetskom kupu u Brazilu, Kristina Kuluhova će u sredu boksovati u lakoj kategoriji (do 60 kg) sa Japankom Ajakom Taguči.
Turnir u Brazilu je okupio 342 takmičara iz 47 zemalja. Finalne borbe zakazane su za 25. april.
