Puklo je! Raskinuo najpoznatiji ženski par u svetu sporta

Dve sportske ikone, košarkaška legenda Su Berd i fudbalska zvezda Megan Rapino, zvanično su okončale svoju vezu koja je tokom proteklih deset godina važila za jedan od najstabilnijih i najuticajnijih parova u svetu sporta.

Vest koja je odjeknula stigla je direktno od njih, putem zajedničkog saopštenja na Instagramu, gde su sa pratiocima podelile da je odluci prethodilo mnogo zajedničkog razmišljanja.

- Ovo nije bila laka odluka, ali smo je donele zajedno, sa mnogo ljubavi, poštovanja i brige jedna za drugu“, stoji u njihovoj poruci.

Par je istakao da desetogodišnji zajednički život ostavlja neizbrisiv trag, bez obzira na to što se njihovi putevi sada razilaze. Kako su navele, uspomene koje su gradile kroz profesionalne uspone i privatne trenutke mira ostaju njihovo trajno bogatstvo.

- Podelile smo čitav jedan život tokom poslednje decenije, i u velikim trenucima i u onim tihim, i to je nešto što ćemo zauvek nositi sa sobom.“

Osim intimne poruke, sportistkinje su iskoristile priliku da se zahvale široj zajednici i navijačima koji su im godinama bili vetar u leđa, dajući im snagu da svoju ljubav žive transparentno i ponosno.

- Neizmerno smo zahvalne ovoj neverovatnoj zajednici koja nas je nosila, prihvatila i podržavala upravo onakve kakve jesmo. Mnogi od vas su nas iznova i iznova podsećali zašto je važno voleti otvoreno.