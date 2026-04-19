Radnički osvojio trofej: Kragujevčani bolji od Primorca u finalu Regionalne vaterpolo lige
VATERPOLISTI Radničkog osvojili su Regionalnu Premijer ligu, pošto su ove nedelje u finalu završnog turnira u Kragujevcu pobedili Primorac rezultatom 17:11 (2:4, 7:3, 5:0, 3:4).
Izabranici Uroša Stevanovića su do trijumfa došli sjajnom igrom u drugoj i trećoj četvrtini. Ta dva perioda su u rešili sa 12:3.
Najefikasniji u ekipi Radničkog bio je Nikola Jakšić sa četiri gola, dok je Strahinja Rašović zabeležio tri. U timu Primorca najbolji je bio Marko Mršić sa četiri pogotka.
Za najkorisnijeg igrača (MVP) proglašen je vaterpolista kluba iz Kragujevca Nikola Jakšić.
Treće mesto osvojio je Jadran iz Herceg Novog, koji je ranije danas posle boljeg izvođenja peteraca savladao Šabac ukupnim rezultatom 16:15 (11:11).
BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju
Preporučujemo
Partizan opet pobedio Zvezdu: Crno-beli posle velike borbe slavili u ABA ligi (FOTO)
19. 04. 2026. u 21:28
Ovo će oduševiti sve delije: Zvezdi stigle fantastične vesti pred Barselonu!
19. 04. 2026. u 14:24
"Jokić je najbolji i tačka!": NBA legende razotkrile veliku nepravdu
19. 04. 2026. u 08:26
Jezive scene na Beogradskom maratonu: Takmičari kolabirali, evo šta se desilo!
19. 04. 2026. u 12:54
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
Vratila mu se! Ana Ivanović se u julu razvela od Bastijana Švajnštajgera, a danas... (FOTO)
"Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger su se razveli". Tako su javljali mnogi svetski mediji, nakon početne informacije u nemačkom Bildu kako slavni sportski par više ne živi zajedno. Potom se činilo da stvari nisu tako crne između njih dvoje, ali... Zapravo, baš jesu. Sada svako od njih živi svoj život - i, izgleda, uživaju. Toliko da se Ana vratila staroj ljubavi.
20. 04. 2026. u 12:16
Koliku penziju ima Angela Merkel? Brojka će vas iznenaditi! A to nije kraj - jedna stvar donela joj bogatstvo
ANGELA Merkel u penziji živi bolje nego ikad!
20. 04. 2026. u 12:46
Komentari (0)