Radnički osvojio trofej: Kragujevčani bolji od Primorca u finalu Regionalne vaterpolo lige

VATERPOLISTI Radničkog osvojili su Regionalnu Premijer ligu, pošto su ove nedelje u finalu završnog turnira u Kragujevcu pobedili Primorac rezultatom 17:11 (2:4, 7:3, 5:0, 3:4).

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Izabranici Uroša Stevanovića su do trijumfa došli sjajnom igrom u drugoj i trećoj četvrtini. Ta dva perioda su u rešili sa 12:3.

Najefikasniji u ekipi Radničkog bio je Nikola Jakšić sa četiri gola, dok je Strahinja Rašović zabeležio tri. U timu Primorca najbolji je bio Marko Mršić sa četiri pogotka.

Za najkorisnijeg igrača (MVP) proglašen je vaterpolista kluba iz Kragujevca Nikola Jakšić.

Treće mesto osvojio je Jadran iz Herceg Novog, koji je ranije danas posle boljeg izvođenja peteraca savladao Šabac ukupnim rezultatom 16:15 (11:11).

