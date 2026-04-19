Odjeknule "bombe" u Humskoj: Partizan doveo pojačanja iz bivšeg prvaka Evrope!
Crno-beli tim izgledaće brutalno u novoj sezoni.
Rukometni klub Partizan ima velike ambicije u predstojećem ciklusu Lige šampiona, što pokazuju potezi koje povlači poslednjih meseci. Posle dolaska selektora reprezentacije Srbije Raula Gonzalesa, Vladislava Kuleša i Tobijasa Vagneta, u Humskoj su potvrdili još dva brutalna pojačanja!
Naime, reč je o rukometašima Metaloplastike, nekadašnjeg šampiona Evrope, Brani Mirkoviću i Miliji Papoviću.
- Papović je drugi najbolji strelac ARKUS lige sa 131 golom na 20 odigranih utakmica, dok je Mirković u domaćem prvenstvu zabeležio 63 pogotka.
Dobro nam došli! - piše u objavi na društvenim mrežama.
Podsetimo, predsednik Partizana Miljan Žugić potvrdio je da će crno-beli sledeću sezonu u Ligi šampiona, kao domaćini, igrati u nekadašnjem "Pioniru":
- Da i igraćemo sigurno. To je savršena dvorana za Ligu šampiona, akustična, sa sedam, osam hiljada mesta je po meri svima nama. Ukoliko zabeležimo dobre rezultate, nije nemoguće da se preselimo i u Arenu, ali o tom, potom - rekao je Žugić za "Žurnal".
