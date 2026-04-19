Grobari u transu: Partizan saopštio ono što su svi navijači hteli da čuju!

Crno-beli imaju razlog za zadovoljstvo.

Rukometaši Partizana će ponovo biti domaćini u "Pioniru".

To je potvrdio i predsednik kluba iz Humske, Miljan Žugić u razgovoru za Žurnal.

- Da i igraćemo sigurno. To je savršena dvorana za Ligu šampiona, akustična, sa sedam, osam hiljada mesta je po meri svima nama. Ukoliko zabeležimo dobre rezultate, nije nemoguće da se preselimo i u Arenu, ali o tom, potom – rekao je Miljan Žugić.

Crno-beli će u novoj sezoni sa trenerske klupe predvoditi selektor Srbije, Raul Gonzales, dok su dovedena i paklena pojačanja.

Uz španskog stručnjaka, stigli su reprezentativci Miloš Kos i Ilija Abutović, potom Vladislav Kuleš i Tobijas Vagnet, dok je Ivan Mićić produžio ugovor, očekuje se da isto uradi i Mladen Šotić.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju