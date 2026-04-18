"Nepokolebljiv srpski duh borbe!" Aleksandar Vučić čestitao Majdovu i Siminu podvige na Evropskom prvenstvu u džudou

18. 04. 2026. u 19:40

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je danas džudistima Nemanji Majdovu i Mihajlu Siminu na osvojenim medaljama na Evropskom prvenstvu u Tbilisiju.

Непоколебљив српски дух борбе! Александар Вучић честитао Мајдову и Симину подвиге на Европском првенству у џудоу

"Iskrene čestitke Nemanji Majdovu na srebrnoj medalji i tituli vicešampiona Evrope, kao i Mihajlu Siminu na bronzanom odličju na EP u Tbilisiju. Vaša snaga, posvećenost i nepokolebljiv duh borbe predstavljaju ono najbolje što Srbija ima. Pokazali ste kako se srcem bori za svoju zemlju i kako se dostojanstveno nosi njen grb. Srbija stoji uz vas i raduje se svakom vašem uspehu", napisao je Vučić na mreži X.

Srpski džudista Nemanja Majdov osvojio je srebrnu medalju u kategoriji do 90 kilograma na Evropskom prvenstvu, dok je Mihajlo Simin u kategoriji do 81 kg stigao do bronze.

Ako vas zanima sport, sve najvažnije i najzanimljvije vesti o njemu pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Zapad u šoku, Rusija slavi: Konor Megregor postao pravoslavac!? Fotografije koje je objavio iznenadile su svet!