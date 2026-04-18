"Nepokolebljiv srpski duh borbe!" Aleksandar Vučić čestitao Majdovu i Siminu podvige na Evropskom prvenstvu u džudou

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je danas džudistima Nemanji Majdovu i Mihajlu Siminu na osvojenim medaljama na Evropskom prvenstvu u Tbilisiju.

"Iskrene čestitke Nemanji Majdovu na srebrnoj medalji i tituli vicešampiona Evrope, kao i Mihajlu Siminu na bronzanom odličju na EP u Tbilisiju. Vaša snaga, posvećenost i nepokolebljiv duh borbe predstavljaju ono najbolje što Srbija ima. Pokazali ste kako se srcem bori za svoju zemlju i kako se dostojanstveno nosi njen grb. Srbija stoji uz vas i raduje se svakom vašem uspehu", napisao je Vučić na mreži X.

Iskrene čestitke Nemanji Majdovu na srebrnoj medalji i tituli vicešampiona Evrope, kao i Mihajlu Siminu na bronzanom odličju na Evropskom prvenstvu u Tbilisiju.



Vaša snaga, posvećenost i nepokolebljiv duh borbe predstavljaju ono najbolje što Srbija ima. Pokazali ste kako se srcem… — Aleksandar Vučić (@predsednikrs) April 18, 2026

Srpski džudista Nemanja Majdov osvojio je srebrnu medalju u kategoriji do 90 kilograma na Evropskom prvenstvu, dok je Mihajlo Simin u kategoriji do 81 kg stigao do bronze.

