Paraćinke na Otvorenom kupu Balkana u boksu: U Ligi olimpijskih nada Lenka prva, Tara druga

Зорана Рашић
Zorana Rašić

18. 04. 2026. u 18:07

DVE devojčice iz Paraćina, članice SU „Praetorijan“, dokazuju svoj veliki talenat za boks na svakom takmičenju, a ovog puta su nastupile na Open Balkan kupu – Liga olimpijskih nada.

Параћинке на Отвореном купу Балкана у боксу: У Лиги олимпијских нада Ленка прва, Тара друга

Foro: Fejsbuk/Dragan pavlović

U finalnom meču Lenka Savić uspela je da savlada protivnicu i osvoji zlatnu medalju i prvo mesto u svojoj kategoriji do 60 kilograma, čime je nastavila fantastičan niz pobeda na takmičenjima.

 Sjajan rezultat ostvarila je i Tara Pejčinović, koja je Kup Balkana završila sa osvojenim srebrom i drugim mestom u kategoriji do 54 kilograma.

Treneri obe bokserske nade iz grada na Crnici su Dušan Savić i Dragan Pavlović (na slici sa devojčicama).

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

Šešelj o Peteru Mađaru: Politička euforija traje kratko kao zaljubljenost, pa posle surova realnost pokazuje svoje zube

