Paraćinke na Otvorenom kupu Balkana u boksu: U Ligi olimpijskih nada Lenka prva, Tara druga

DVE devojčice iz Paraćina, članice SU „Praetorijan“, dokazuju svoj veliki talenat za boks na svakom takmičenju, a ovog puta su nastupile na Open Balkan kupu – Liga olimpijskih nada.

U finalnom meču Lenka Savić uspela je da savlada protivnicu i osvoji zlatnu medalju i prvo mesto u svojoj kategoriji do 60 kilograma, čime je nastavila fantastičan niz pobeda na takmičenjima.

Sjajan rezultat ostvarila je i Tara Pejčinović, koja je Kup Balkana završila sa osvojenim srebrom i drugim mestom u kategoriji do 54 kilograma.

Treneri obe bokserske nade iz grada na Crnici su Dušan Savić i Dragan Pavlović (na slici sa devojčicama).