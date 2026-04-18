Paraćinke na Otvorenom kupu Balkana u boksu: U Ligi olimpijskih nada Lenka prva, Tara druga
DVE devojčice iz Paraćina, članice SU „Praetorijan“, dokazuju svoj veliki talenat za boks na svakom takmičenju, a ovog puta su nastupile na Open Balkan kupu – Liga olimpijskih nada.
U finalnom meču Lenka Savić uspela je da savlada protivnicu i osvoji zlatnu medalju i prvo mesto u svojoj kategoriji do 60 kilograma, čime je nastavila fantastičan niz pobeda na takmičenjima.
Sjajan rezultat ostvarila je i Tara Pejčinović, koja je Kup Balkana završila sa osvojenim srebrom i drugim mestom u kategoriji do 54 kilograma.
Treneri obe bokserske nade iz grada na Crnici su Dušan Savić i Dragan Pavlović (na slici sa devojčicama).
Totenhem i dalje u krizi: Brajton u nadoknadi vremene šokirao "pevce"
18. 04. 2026. u 21:19
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
Drama! Srbija ceo dan strepela da li Crvena zvezda bojkotuje večiti derbi - evo šta se u subotu uveče desilo!
Raspored je bio takav - večiti derbi za kraj ligaškog dela regionalnog šampionata u košarci, ali... To što je raspored govorio "Partizan dočekuje Crvenu zvezdu u nedelju uveče" nije se svidelo Zvezdi. Uopšte.
18. 04. 2026. u 20:05
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
