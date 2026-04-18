Srbin je neverovatan! Nemanja Majdov četvrti put učestvovao u finalu Evropskog prvenstva u džudou!
Najnovije vesti iz sporta su - za ponos Srbije.
Srpski džudista Nemanja Majdov osvojio je danas srebrnu medalju u kategoriji do 90 kilograma na Evropskom prvenstvu koje se održava u glavnom gradu Gruzije Tbilisiju, dok je Mihajlo Simin u kategoriji do 81 kg stigao do bronze.
Majdov (29) je u finalu poražen od Gruzina Luke Majsuradžea, ali je uprkos porazu u meču za zlato nastavio niz osvajanja medalja na velikim takmičenjima.
Srpskom džudisti ovo je peta medalja sa Evropskih prvenstava, a četvrta u individualnoj konkurenciji, posle zlata u Monpeljeu (2023) i dva srebra osvojena u Tel Avivu (2018) i Pragu (2020). Majdov je 2017. godine, kao 19-godišnjak, postao i svetski prvak u Budimpešti.
Simin je do bronze stigao posle bitke sa Fincem Etuom Ihanamakijem, koji je prethodno u repesažu eliminisao još jednog Srbina, Vasilija Grujičića.
U ženskoj kategoriji do 70 kg, 18-godišnja Aleksandra Andrić prvo je pobedila Šveđanku Ingrid Nilson, ali je potom poražena od prvog nosioca, Hrvatice Lare Cvjetko.
Ako vas zanima sport, sve najvažnije i najzanimljvije vesti o njemu pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
BONUS VIDEO: Amerikanac propevao na srpskom zbog Novaka Đokovića
Komentari (0)