Rusija se vratila! Zapad se ovome nije nadao...

Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili "Specijalna vojna operacija" kako to zove Ruske Federacija, Rusija je bila (i ostala) pod mnogim sankcijama. Sport nije bio izuzet iz njih. Ali, sada pojedine stege tog tipa - popuštaju.

Već više od četiri godine, koliko i traje taj najkrvaviji ukrajinsko-ruski sukob, Rusi su mogli da samo u nekim pojedinačnim sportovima nastupaju, i to kao "neutralni takmičari", bez korišćenja ruskih državnih simbola (zastava, grb, himna), a na ekipne sportove su mogli da zaborave.

Međutim, dolaskom Kirsti Koventri na čelo Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK), počele su i određene promene.

MOK je posavetovao sve međunarodne sportske federacije da puste Ruse, bar u mlađim kategorijama, da se takmiče i u ekipnim sportovima, a da svi, bilo stariji ili mlađi takmičari, treba da nastupaju i pod svojim državnim obeležjima.

Naravno, mnoge međunarodne sportske institucije na čijim su čelima ljudi iz zemalja koji "drže stranu" Ukrajine u pomenutom sukobu - nisu želele da ovo drugo poslušaju, ali polako popuštaju stege koje se tiču mlađih kategorija.

I, tako od danas Rusija može opet da igra rukomet na međunarodnoj sceni.

Evropska rukometna federacija (EHF) potvrdila je odluku Međunarodne (IHF) da primi Ruse nazad na svoja takmičenja.

„Izvršni komitet EHF-a je primio k znanju pristup IHF-a i potvrdio ga za potencijalne utakmice koje se održavaju u nadležnosti Evropske rukometne federacije“, navodi se na veb stranici federacije.

Ova odluka se zasad odnosi se samo na ruske juniorske i omladinske reprezentacije (do 21 godine), ali je svakako veliki iskorak posle četiri godine nemogućnosti ruskih rukometaša i rukometašica da odmeravaju snage sa rivalima na međunarodnoj sceni.

