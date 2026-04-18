Zapad u šoku, Rusija slavi: Konor Megregor postao pravoslavac!? Fotografije koje je objavio iznenadile su svet!

Najnovije vesti iz sveta borilačkih veština su - izuzetno interesantne.

Foto Instagram/ thenotoriousmma

Čuveni MMA borac Konor Mekgregor je nagovestio da je prešao u pravoslavlje.

Na svom Instagram nalogu, slavni Irac je objavio fotografije na kojima se krsti pored ikone Bogorodice kazanske, ali i kako ljubi sveštenikov krst tokom kropljenja vodom. On je takođe pokazao i kako sveštenik blagosilja njegovu teretanu.

Hiljade ljudi je komentarisalo ove fotografije.

Među njima su bili bivši i sadašnji UFC borci (kao što su Hoze Aldo i Lijana Džohua), ali i muzičari, glumci i, prosto, fanovi "Notorijusa". Svi su ga podržavali, citirajući Sveto pismo i pitajući ga: „Da li si sada pravoslavac?“

Mnogi su takođe pisali da je "borac krenuo pravim (pravoslavnim) putem.

Konor Mekgregor i sveštenik u njegovoj teretani / Foto Instagram/ thenotoriousmma

Ruski mediji naširoko pišu o ovome, navodeći i sledeće stvari:

"2016. godine, Mekgregor je izjavio da su Rusi „nefleksibilna vrsta ljudi, koja se ne povija (pred problemima)“.

A 2019. je rekao: 'Vi ste fenomenalni, iskreni, vredni i vi ste nacija koja se bori, i ja vas zbog toga veoma poštujem!'

Konor Mekgregor ljubi krst / Foto Instagram/ thenotoriousmma

Godine 2020, nakon pobede nad Donaldom Seroneom, Mekgregor je ponovo izjavio da obožava Rusiju i Ruse", pišu ruski mediji.

Sam Irac je, uz pomenute fotografije, napisao sledeće:

"Srce i duša me bole takvim bolom koji ne mogu rečima da opišem. Ali poznajem Onoga koji ih je oboje stvorio i samo On može da ih obnovi. Isceljenje pripada Bogu 🙏 Kao što piše u Jevanđelju po Jovanu, 14. glava, šesti stih: Idite Bogu za isceljenje ❤️‍🩹", poručio je Konor Mekgregor.

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Sudija morao da uspava MMA borca