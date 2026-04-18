Zapad u šoku, Rusija slavi: Konor Megregor postao pravoslavac!? Fotografije koje je objavio iznenadile su svet!
Najnovije vesti iz sveta borilačkih veština su - izuzetno interesantne.
Čuveni MMA borac Konor Mekgregor je nagovestio da je prešao u pravoslavlje.
Na svom Instagram nalogu, slavni Irac je objavio fotografije na kojima se krsti pored ikone Bogorodice kazanske, ali i kako ljubi sveštenikov krst tokom kropljenja vodom. On je takođe pokazao i kako sveštenik blagosilja njegovu teretanu.
Hiljade ljudi je komentarisalo ove fotografije.
Među njima su bili bivši i sadašnji UFC borci (kao što su Hoze Aldo i Lijana Džohua), ali i muzičari, glumci i, prosto, fanovi "Notorijusa". Svi su ga podržavali, citirajući Sveto pismo i pitajući ga: „Da li si sada pravoslavac?“
Mnogi su takođe pisali da je "borac krenuo pravim (pravoslavnim) putem.
Ruski mediji naširoko pišu o ovome, navodeći i sledeće stvari:
"2016. godine, Mekgregor je izjavio da su Rusi „nefleksibilna vrsta ljudi, koja se ne povija (pred problemima)“.
A 2019. je rekao: 'Vi ste fenomenalni, iskreni, vredni i vi ste nacija koja se bori, i ja vas zbog toga veoma poštujem!'
Godine 2020, nakon pobede nad Donaldom Seroneom, Mekgregor je ponovo izjavio da obožava Rusiju i Ruse", pišu ruski mediji.
Sam Irac je, uz pomenute fotografije, napisao sledeće:
"Srce i duša me bole takvim bolom koji ne mogu rečima da opišem. Ali poznajem Onoga koji ih je oboje stvorio i samo On može da ih obnovi. Isceljenje pripada Bogu 🙏 Kao što piše u Jevanđelju po Jovanu, 14. glava, šesti stih: Idite Bogu za isceljenje ❤️🩹", poručio je Konor Mekgregor.
