Radnički u finalu Regionalne lige: Kragujevčani za trofej protiv Primorca

VATERPOLISTI Radničkog iz Kragujevca plasirali su se u finale Regionalne lige, pošto su u polufinalu u Kragujevcu pobedili Šabac rezultatom 15:9 (4:2, 4:4, 2:1, 5:2).

Opravdali su izabranici Uroša Stevanovića ulogu favorita i boriće se u nedelju za trofej.

Najefikasniji u ekipi Radničkog bio je Boris Vapenski sa četiri gola, dok je Andrija Prlainović postigao tri. U redovima Šapca po tri gola postigli su Ognjen Stojanović i Nemanja Stanojević.

Vaterpolisti Primorca su ranije danas u prvom polufinalu posle petaraca pobedili Jadran iz Herceg Novog rezultatom 22:20.

Finale i utakmica za treće mesto igraće se u nedelju.

Nagradni fond Regionalne lige je 100.000 evra, šampion će dobiti 50.000 evra, finalista 30.000, a trećeplasirana ekipa 20.000.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju