Radnički u finalu Regionalne lige: Kragujevčani za trofej protiv Primorca
VATERPOLISTI Radničkog iz Kragujevca plasirali su se u finale Regionalne lige, pošto su u polufinalu u Kragujevcu pobedili Šabac rezultatom 15:9 (4:2, 4:4, 2:1, 5:2).
Opravdali su izabranici Uroša Stevanovića ulogu favorita i boriće se u nedelju za trofej.
Najefikasniji u ekipi Radničkog bio je Boris Vapenski sa četiri gola, dok je Andrija Prlainović postigao tri. U redovima Šapca po tri gola postigli su Ognjen Stojanović i Nemanja Stanojević.
Vaterpolisti Primorca su ranije danas u prvom polufinalu posle petaraca pobedili Jadran iz Herceg Novog rezultatom 22:20.
Finale i utakmica za treće mesto igraće se u nedelju.
Nagradni fond Regionalne lige je 100.000 evra, šampion će dobiti 50.000 evra, finalista 30.000, a trećeplasirana ekipa 20.000.
Preporučujemo
Novi teniski šok: Karlos Alkaraz neće igrati u Madridu!
17. 04. 2026. u 16:35
Kakva zver na "Marakani"! Crvena zvezda krade novog Romea Lukakua
17. 04. 2026. u 11:18
Ljubiša Tumbaković primljen u bolnicu!
17. 04. 2026. u 22:02
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
Drama! Srbija ceo dan strepela da li Crvena zvezda bojkotuje večiti derbi - evo šta se u subotu uveče desilo!
Raspored je bio takav - večiti derbi za kraj ligaškog dela regionalnog šampionata u košarci, ali... To što je raspored govorio "Partizan dočekuje Crvenu zvezdu u nedelju uveče" nije se svidelo Zvezdi. Uopšte.
18. 04. 2026. u 20:05
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
