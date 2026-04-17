Kreću pripreme za ono najvažnije: Selektor odbojkaša objavio širi spiska igrača za takmičenja u 2026.

SELEKTOR muške odbojkaške reprezentacije Srbije George Krecu saopštio je danas širi spisak od 36 igrača na koje će računati za takmičenja u ovoj godini, Ligu nacija i Evropsko prvenstvo.

Na spisku se nalaze:

Tehničari: Nikola Jovović, Vuk Todorović, Aleksa Batak, Andrej Polomac, Danilo Veselić i Stefan Marić;



: Dražen Luburić, Dušan Nikolić, Veljko Mašulović, Aleksandar Šoša, Petar Premović i Božidar Vučićević;: Vukašin Ristić, Stefan Negić, Lazar Jeremić, Dušan Jović;: Petar Krsmanović, Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović, Stefan Kokeza, Andrej Rudić, Vladimir Gajović, Aleksa Polomac, Nikola Pavlović i Dušan Petrović;: Marko Ivović, Miran Kujundžić, Pavle Perić, Nikola Brborić, Vuk Kulpinac, Lazar Marinović, Žarko Ubiparip, Ignjat Dopuđ, Stefan Ranković i Danilo Ilić.

U stručnom štabu, pored Krecua, su Neven Majstorović, drugi trener, Matijas Rebeles Kioći i Frančesko Garera, kondicioni treneri, Đorđe Pejić i Kasper Jakub Nalepka, statističari, Nikola Milićević i Ivan Ružić, fizioterapeuti, i Edin Škorić, tim menadžer.

Odbojkaši Srbije u Ligi nacija će igrati u okviru prve sedmice u Braziliji, u Brazilu, protiv Argentine (sreda, 10. jun, 21.30), Belgije (petak, 12. jun, 21.30), Brazila (subota, 13. jun, 16) i Bugarske (nedelja, 14. jun, 19.30 časova po našem vremenu).

U okviru druge sedmice, Srbija će igrati u Orleanu, u Francuskoj protiv Japana (sreda, 24. jun, 13.30), Kube (petak, 26. jun, 20.30), Francuske (subota, 27. jun, 20.30) i SAD (nedelja, 28. jun, 20.30).

Srbija će biti domaćin treće sedmice (od 15. do 19. jula) u Beogradskoj Areni u Beogradu, a igraće protiv Turske (sreda, 15. jul, 20), Ukrajine (četvrtak, 16. jul, 20), Nemačke (subota, 18. jul, 20) i Slovenije (nedelja, 19. jul, 20.00).

Srbija tokom interkontinentalnog dela takmičenja neće igrati protiv Italije, Poljske, Irana, Kanade i Kine.

Plasman na Finalni turnir, koji će se odigrati od 29. jula do 2. avgusta u Ningbou, u Kini, pored domaćina izboriće još sedam reprezentacija. Takmičenje će početi od četvrtfinala. Na Finalnom turniru će igrati domaćin i sedam najuspešijih selekcija sa ukupne tabele po završetku interkontinentalne runde takmičenja.

Na Evropskom prvenstvu Srbija će igrati u C grupi u Tampereu sa Finskom, Estonijom, Holandijom, Belgijom i Danskom. Evropsko prvenstvo odigraće se od 9. do 26. septembra.

Odbojkaši Srbije će prvi meč u C grupi odigrati u petak, 11. septembra od 19 časova po našem vremenu protiv Estonije. Srbija će drugu utakmicu u C grupi odigrati u nedelju, 13. septembra protiv Finske od 17 časova po našem vremenu, a treću u ponedeljka, 14. septembra protiv Holandije od 16 časova po našem vremenu. Seniori Srbije će četvrti meč u Tampereu odigrati u sredu, 16. septembra protiv Danske od 16 časova po našem vremenu, a poslednji, peti meč protiv Belgije u četvrtak, 17. septembra od 16 časova po našem vremenu.

Selekcije iz C grupe će u osmini finala igrati protiv reprezentacija iz A grupe, Italije, Slovenije, Češke, Grčke, Švedske i Slovačke, koje će mečeve igrati u Napulju i Modeni. Plasman u osminu finala izboriće po četiri reprezentacije iz svake grupe.

Mečevi osmine finala i četvrtfinala odigraće se u Torinu i Varni, a utakmice polufinala i mečevi za medalje u Milanu.

Prvak Evrope 2026. izboriće učešće na Olimpijskim igrama 2028. u Los Anđelesu.

